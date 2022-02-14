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Валентинка дня: Матильда Шнурова перестала скрывать нового бойфренда (спойлер: вы его знаете!)

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В честь Дня святого Валентина ресторатор Матильда Шнурова перестала скрывать нового бойфренда — стоматолога-ортопеда и главного героя седьмого сезона шоу «Холостяк» Антона Криворотова. Любовь повсюду! Вдохновляемся и радуемся за звездную пару.

«Happy Valentine’s ❤️✨», — подписала пост Шнурова. Криворотов также опубликовал в своем Instagram совместные фотографии с Матильдой: «Обожаю, когда ты смеешься».

Антон Криворотов родился 5 сентября 1986 года в семье российских врачей-стоматологов. Его прадедушка Александр Иванович Евдокимов — знаменитый советский челюстно-лицевой хирург и ученый-стоматолог, в честь которого получил название Московский государственный медико-стоматологический университет. 

В 2005 году Криворотов подписал контракт с «Камеди Клаб» и некоторое время являлся региональным резидентом клуба, выступая с различными миниатюрами. В 2019 году он стал главным героем проекта «Холостяк».

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Матильда Шнурова

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