«Кинотавр»-2021: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова и другие гости церемонии закрытия фестиваля

Вчера в Сочи завершился 32-ой российский кинофестиваль «Кинотавр». Приз «За лучшую режиссуру» достался режиссеру Владимиру Мункуеву — фильм «Нуучча», лучшим атером назван Павел Деревянко за работу в картине «Подельники», а лучшим сценарием признан «Капитан Волконогов бежал» авторства Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. С полным списком победителей можно познакомиться здесь.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Чулпан Хаматова в украшениях Mercury
Чулпан Хаматова в украшениях Mercury
Варвара Шмыкова в украшениях Mercury
Варвара Шмыкова в украшениях Mercury
Виктория Толстоганова в украшениях Mercury
Александр Роднянский
Лена Тронина в украшениях Mercury
Сабина Ахмедова в украшениях Mercury
Анна Банщикова
Марина Зудина в украшениях Mercury
Елена Захарова в украшениях Mercury
Александр Цыпкин
Наталья Бардо в украшениях Mercury
Ольга Сутулова
Анастасия Уколова в украшениях Mercury
Лаура Джугелия
Ирина Розанова
Партнер фестиваля — ювелирная компания Mercury
Фото: пресс-служба Mercury
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