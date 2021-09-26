«Кинотавр»-2021: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова и другие гости церемонии закрытия фестиваля

Вчера в Сочи завершился 32-ой российский кинофестиваль «Кинотавр». Приз «За лучшую режиссуру» достался режиссеру Владимиру Мункуеву — фильм «Нуучча», лучшим атером назван Павел Деревянко за работу в картине «Подельники», а лучшим сценарием признан «Капитан Волконогов бежал» авторства Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. С полным списком победителей можно познакомиться здесь.