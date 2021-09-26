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«Кинотавр»-2021: Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова и другие гости церемонии закрытия фестиваля

Вчера в Сочи завершился 32-ой российский кинофестиваль «Кинотавр». Приз «За лучшую режиссуру» достался режиссеру Владимиру Мункуеву — фильм «Нуучча», лучшим атером назван Павел Деревянко за работу в картине «Подельники», а лучшим сценарием признан «Капитан Волконогов бежал» авторства Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. С полным списком победителей можно познакомиться здесь.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Чулпан Хаматова в украшениях Mercury

Чулпан Хаматова в украшениях Mercury

Варвара Шмыкова в украшениях Mercury

Варвара Шмыкова в украшениях Mercury

Виктория Толстоганова в украшениях Mercury

Александр Роднянский

Лена Тронина в украшениях Mercury

Сабина Ахмедова в украшениях Mercury

Анна Банщикова

Марина Зудина в украшениях Mercury

Елена Захарова в украшениях Mercury

Александр Цыпкин

Наталья Бардо в украшениях Mercury

Ольга Сутулова

Анастасия Уколова в украшениях Mercury

Лаура Джугелия

Ирина Розанова

Партнер фестиваля — ювелирная компания Mercury

Фото: пресс-служба Mercury

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