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Петербург — столица мистики! ТНТ запускает новое реалити Татьяны Мироновой «Место силы» — с Юрой Музыченко в роли ведущего!

На ТНТ премьера первого мистического (!) шоу о Петербурге «Место силы». Продюсером проекта выступил гуру реалити Татьяна Миронова  («Звезды в Африке», «Каникулы в Мексике»), ведущим стал лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2024» Юрий Музыченко. Пока участники шоу отвечают на вопросы ходит ли по Михайловскому замку призрак Павла I, где сейчас Янтарная комната и почему герои картин Репина внезапно умирали — мы попросили Таню и Юру рассказать о съемках проекта.

Юрий Музыченко, Татьяна Миронова
Архив героев
Юрий Музыченко, Татьяна Миронова
Юрий Музыченко
Архив героев
Юрий Музыченко
Татьяна Миронова
Архив героев
Татьяна Миронова

Татьяна Миронова: Реалити в Петербурге — моя мечта и закрытие одного из гештальтов. Много лет назад я переехала отсюда в Москву, потому что возможностей для реализации меня как телевизионного продюсера в Петербурге не было. Спустя время эти возможности появились у меня, и я хочу вернуть долг любимому городу. Для меня было важно, чтобы ведущий был тоже из Петербурга, так появился «Юра-полный восторг-Музыченко».

Юрий Музыченко: Я согласился на участие в проекте и даже не колебался: мне безумно интересно увидеть все изнутри.

На самом деле, это всё — съёмки даже одного испытания — очень долгий и довольно монотонный процесс с непродолжительными эмоциональными включениями. Больше всего меня поразила команда, которая воплощала эту съёмочную рутину в продукт: тысячи действий разных людей — они как винтики и шестерёнки крутились, вертелись. Все вроде занимались чем-то разрозненным, а по команде «Начали» случалась какая-то магия, а я был её частью. Это как на сцене с сыгранной музыкальной группой или внутри спектакля, но без репетиции. Мастерски продуманная и детально проработанная импровизация всех служб!

Архив героев
Архив героев
Архив героев
Архив героев

«Место силы» — это проект про чудеса, эзотерику и все то, во что невозможно поверить, можно лишь почувствовать. 9 людей обладающих сверхспособностями приезжают в Петербург, чтобы попытаться разгадать его легенды.

Татьяна Миронова:  Показатель того, что формат работает, это то, что ребята из съемочной группы влетали со словами: «Как это возможно?! Вы точно никому не подсказывали?». У нас во время съемок самой частой фразой была: «Откуда ты это знаешь?!»

Юрий Музыченко: Я не верю в экстрасенсов! И почему-то, чем больше мне доказывали обратное, тем меньше я верил в существование сверхъестественного. Это просто фокус, который я ещё не разгадал. А вы хотите — верьте, хотите — нет. 

Архив героев
Архив героев
Архив героев
Архив героев
Архив героев

Для того, чтобы победить в проекте, участникам придется не только попытаться доказать, что магия существует, но и победить внутренних демонов с помощью выстраивания отношений с такими же «особенными» — герои проекта живут все вместе в старинном особняке под Петербургом. 

Татьяна Миронова: Вообще, это шоу — большой эксперимент. Я очень благодарна ТНТ, Аркадию Водахову и Тине Канделаки, за то, что дали проекту жить: впервые Петербург займет прайм-тайм одного из главных развлекательных каналов страны.

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Люди:
Юрий Музыченко, Татьяна Миронова

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