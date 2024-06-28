Петербург — столица мистики! ТНТ запускает новое реалити Татьяны Мироновой «Место силы» — с Юрой Музыченко в роли ведущего!

Татьяна Миронова: Реалити в Петербурге — моя мечта и закрытие одного из гештальтов. Много лет назад я переехала отсюда в Москву, потому что возможностей для реализации меня как телевизионного продюсера в Петербурге не было. Спустя время эти возможности появились у меня, и я хочу вернуть долг любимому городу. Для меня было важно, чтобы ведущий был тоже из Петербурга, так появился «Юра-полный восторг-Музыченко».

Юрий Музыченко: Я согласился на участие в проекте и даже не колебался: мне безумно интересно увидеть все изнутри.

На самом деле, это всё — съёмки даже одного испытания — очень долгий и довольно монотонный процесс с непродолжительными эмоциональными включениями. Больше всего меня поразила команда, которая воплощала эту съёмочную рутину в продукт: тысячи действий разных людей — они как винтики и шестерёнки крутились, вертелись. Все вроде занимались чем-то разрозненным, а по команде «Начали» случалась какая-то магия, а я был её частью. Это как на сцене с сыгранной музыкальной группой или внутри спектакля, но без репетиции. Мастерски продуманная и детально проработанная импровизация всех служб!