8 нижегородских селф-мейд вумен, на которых мы хотим быть похожими

Они меняют культурный и гастрономический код Нижнего, захватывают «мужскую» территорию в спорте и предпринимательстве, мотивируют на свершения. Накануне 8 Марта вспоминаем, что этот праздник не только про тюльпаны и комплименты, но куда больше про равноправие и свободу от стереотипов.
Анжела Кулагина
Главная в нижегородской Geometria.ru и партнер в агентстве интерактивных развлечений G3 в перерывах между светскими раутами и редакционными планерками успевает и вейкборд в Сормовском парке обуздать, и экологии помочь (сортирует мусор!). В своем телеграм-канале Анжела признается, что берет отпуск раз в десять лет – секрет всеуспевания раскрыт! Успех для нее – свобода, вдохновение – когда результаты работы меняет жизнь людей к лучшему. Проникаемся вольнолюбивостью и смелостью героини, а еще наклеиваем на редакционный мудборд картинки со свадьбы Анжелы и архитектора Миши Маслова. Пожалуй, это был самый красивый перформанс из тех, что видели стены Futuro.
Полина Черноталова
Недавно заряжались сумасшедшей энергией в Brera – хоть день рождения итальянского ресторана был в стиле карнавала (все в масках!), Полину средь шумного бала мы распознали мгновенно по искристому взгляду. Гастроблогер, автор кулинарной книги и ведущий эксперт по брускеттам открыла вместе с командой посольство Неаполя на Пискунова в прошлом году. С тех пор Полина успела вырастить до 100 тысяч подписчиков свою основную площадку в сети и стать амбассадором нашего ЧГЕ. В ожидании гастроновинок от Brera любуемся ромком-рилсами с ее бойфрендом, сооснователем «Станции метро Горьковская» Антоном Бардиным.
Юлия Скугаревская
Глубоко дышим и медитируем – за гармонию и легкие города отвечает арт-директор парка «Швейцария». Скугаревская-волшебница крадет Луну с неба – и приземляет ее на парковый каток (ну, вы видели), Скугаревская-коуч учит говорить, как спикеры TED, Скугаревская-дизайнер конструирует спортивную форму. А еще худеет и ведет прямые эфиры в семь утра. Если не успеваете добежать до мастер-класса по ораторскому искусству в офлайн, то смотрите его демоверсию в новом подкасте Юли. Там своими фирменными провокациями ее испытывает диджитал-главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова.
Мария Калинина
Солистка Нижегородского театра оперы и балета пленяет окружающих еще до того, как начинает партию Татьяны в «Онегине», – на Марию можно просто смотреть, вдохновляясь природным очарованием и царственным спокойствием. Сопрано финалистки Всемирного конкурса оперных певцов «Опералия» мы слышали совсем недавно на Международном фестивале искусств «Стрелка» – до сих пор под впечатлением!
Дарья Леушина
Основатель бренда Select studio не только одевает ресторатора Марину Ладыгину в свои радушные пуловеры, cама выбирает ткани в Гуанчжоу для будущих коллекций (вместе с еще одним кутюрье Кариной Манжулой из Mashkara), но еще и восемь лет подряд конструирует для клиентов уникальный стиль, а не шаблонные луки-одноневки из рилсов. И ведет канал про модные тренды и шопинг-путешествия. Вдохновляется Боттичелли в галерее Уффици и обстановкой своей новой квартиры, как из Pinterest. А мы – ее карликовым пуделем Леней и ультраэстетичными вояжами в Суздаль.
Анна Гагарина
Выпускница строительного университета пошла в зодчие нижегородского медиаарта. Она не только креативный продюсер dreamlaser и ЦЕХа*, но и куратор выставочной программы фестиваля Intervals 2025. Анне подвластны нейросети (здесь наше с ней интервью про ИИ в искусстве ), может сделать мерч, который будет носить весь город, и устроить премьерный показ выставки международных мультимедиа-суперстар NONOTAK (сейчас в ЦЕХе*! ). За новыми знаниями – тоже к ней: в ННГУ вместе с креативным директором компании dreamlaser Антоном Колодяжным она проводила мастер-класс для будущих дизайнеров.
Наталья Есменеева
Сумоистка из Павлова с семи лет в спорте и к 21 году уже успела стать чемпионкой Европы и мастером спорта международного класса. В перерывах между тренировками (шесть раз в неделю!) Наталья снялась в шоу «Титаны» на ТНТ. Борется на татами и со стереотипами о сумо: «Это не только про неповоротливых и толстых спортсменов. Есть женственные, красивые и атлетичные представительницы этого вида спорта, своим примером мы рушим эти ложные убеждения».
Женя Гут
За совриск насмотренность нашей редакции отвечает автор канала КУЛЬТГУТ – Женя разгадывает тайные знаки Нижнего (для чего иногда требуется вступить в разговор с кирпичами!) с краеведом Антоном Марцевым, рассказывает про секс на Руси и как бражничали век назад. Учимся бесконечному любопытству и безупречному фактчекингу! Еще наш культурный ориентир воспитывает сына Яшу, создает с подругами бренд керамических украшений «Синий рыцарь» (их белые «сердца» давно в нашем вишлисте!) и радует нас эклектичными образами на локальных тусовках. Душой отдыхает в путешествиях с блогером Таней Стариковой и сьемках для кампейнов арт-директора «НН.Собака.ru» Даши Колосовой.
Фото: соц. сети и архив героев
Комментарии (0)