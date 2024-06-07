Анна Гагарина: «Работа с ИИ – это работа со случайностью»

Основной предмет нашего разговора – выставка «Искусственное». Все работы, представленные на ней, созданы с помощью нейросетей. А часто ли вообще медиахудожники прибегают к использованию ИИ? Есть те, кто умышленно отказывается от подобных практик?

Мультимедийные художники очень любят экспериментировать с новыми технологиями. И, конечно, искусственный интеллект позволяет пережить новый творческий опыт, создать нечто иное. Многие художники сейчас с этим инструментом работают, и иногда в результате получаются удивительные вещи. Нейросети активно развиваются и с каждой новой итерацией становятся совершеннее, работают более стабильно и интересно. Любопытно наблюдать за тем, как развивается ИИ и вместе с ним художественный язык разных авторов. Думаю, в чей-то творческий метод нейросети непременно войдут как неотъемлемая часть. А для кого-то нейросеть останется просто инструментом, больше внешним явлением. Есть невероятное количество исключительно талантливых, интересных художников, которые создают произведения с помощью аналоговых инструментов. В любом случае искусственный интеллект не заменит полностью все прежние художественные практики, до тех пор пока творческая инициатива находится в руках автора, разумеется. ИИ иногда дает результат, на который ты, возможно, даже не рассчитывал. Но увидев то, что он предлагает, это тебя определенным образом направляет, и ты, возможно, даже меняешь вектор своей мысли, расширяя свое представление, или напротив, фокусируешься на чем-то более узком. Работа с ИИ – это работа со случайностью.

Это и о выставке «Искусственное»?

Точно, она построена вокруг темы взаимодействия реальности и мира ИИ. Выставка, кстати, у нас получилась рекордной по числу участников. Андрей Максимов, Даниил Карамушкин, Кристина Сидорова, Юлия Низамутдинова, объединение Black April, Кирилл Рейв, Ринат Абдурахманов, Рома и Женя Штейн, ну и студия dreamlaser, конечно. Каждый художник представляет свою тему. Мы в этом проекте пытаемся отрефлексировать реальное и проанализировать его с точки зрения сопоставления искусственного и естественного. Мы не случайно говорим о нашей выставке, как об исследовании, потому что в теме ИИ у нас нет готовых ответов, мы все становимся соучастниками процесса, влияем на него, а он, в свою очередь, влияет на нас. Попытаться понять или прочувствовать это взаимодействие — важная задача, которую художник и зритель решают по-своему.

Звучит как эксперимент.

Это он и есть. Конечно, это экспериментальный проект. Все работы создавались специально для выставки и нашего пространства. Мы искали новый подход к представлению подобного искусства, к тому, как может быть построена экспозиция, как работы будут взаимодействовать со зрителями; это попытка проанализировать, как люди воспринимают такое искусство, как чувствуют его.

Поделитесь своими чувствами?

Я все время возвращаюсь к мысли о прошлом и будущем ЦЕХа*. В этом плане особенно интересна работа Андрея Максимова, который осмысляет тему наследия и индустриальных пространств. По разным причинам многие заводы и фабрики стали местом развития креативных индустрий и искусства. Их масштабы всегда привлекали художников и творцов. ЦЕХ* – это бывший печатный цех, отсюда и название. Андрей с помощью искусственного интеллекта создал удивительные образы, которые этот индустриальный дух очень ярко подсвечивают, создавая синтез промышленного и художественного.