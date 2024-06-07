Анна Гагарина: «Работа с ИИ – это работа со случайностью»

Взаимодействие современных медиахудожников с нейросетями все больше походит на соавторство, которое позволяет создавать действительно нечто новое. Причем «идеи» ИИ (хотя, возможно, кавычки тут уже лишние) могут влиять даже на первоначальный замысел актора, кардинально меняя его. Поговорили с Анной Гагариной, куратором пространства ЦЕХ *, креативным продюсером dreamlaser, о выставке-эксперименте «Искусственное», художественных исследованиях границ реальности и о том, что нейросетям приходит во снах.
Анна Гагарина, куратор пространства ЦЕХ * и креативный продюсер dreamlaser
Стал ли ЦЕХ * площадкой ценителей медиаискусства или ваши выставки воспринимают больше как аттракцион?
ЦЕХ* – это естественное продолжение фестиваля INTERVALS и его штаб-квартира. Благодаря INTERVALS мультимедийное искусство конкретно в Нижнем сейчас очень востребовано. В этом году фестиваль собрал 350 тысяч зрителей. Я думаю, что у локального зрителя уже есть сформировавшееся представление о том, что такое мультимедийное искусство, и как оно работает. И большинство понимает, за каким опытом они идут в ЦЕХ *. У нас очень разные проекты, но это чаще всего нечто масштабное, то, что люди не смогут увидеть где-то еще.
Эксклюзивность предполагает внимание, посещаемость в том числе?
Все очень по-разному. Многое зависит от экспонируемых проектов. Есть, конечно, сезонные мероприятия, праздники или периоды, когда в город приезжает много туристов. Но в среднем проходимость одной выставки около 10 тысяч человек. Наибольшей популярностью, как правило, пользуются интерактивные экспозиции, с включением зрителей в процесс. Например, можно вспомнить проект In To от студии Sila Sveta: полностью залитый проекцией пол; люди погружались в красочное, эпичное действие. Очень хорошо прошла выставка студии «СЕТАП». Ребята также представляли свою работу на INTERVALS'23.
Основной предмет нашего разговора – выставка «Искусственное». Все работы, представленные на ней, созданы с помощью нейросетей. А часто ли вообще медиахудожники прибегают к использованию ИИ? Есть те, кто умышленно отказывается от подобных практик?
Мультимедийные художники очень любят экспериментировать с новыми технологиями. И, конечно, искусственный интеллект позволяет пережить новый творческий опыт, создать нечто иное. Многие художники сейчас с этим инструментом работают, и иногда в результате получаются удивительные вещи. Нейросети активно развиваются и с каждой новой итерацией становятся совершеннее, работают более стабильно и интересно. Любопытно наблюдать за тем, как развивается ИИ и вместе с ним художественный язык разных авторов. Думаю, в чей-то творческий метод нейросети непременно войдут как неотъемлемая часть. А для кого-то нейросеть останется просто инструментом, больше внешним явлением. Есть невероятное количество исключительно талантливых, интересных художников, которые создают произведения с помощью аналоговых инструментов. В любом случае искусственный интеллект не заменит полностью все прежние художественные практики, до тех пор пока творческая инициатива находится в руках автора, разумеется. ИИ иногда дает результат, на который ты, возможно, даже не рассчитывал. Но увидев то, что он предлагает, это тебя определенным образом направляет, и ты, возможно, даже меняешь вектор своей мысли, расширяя свое представление, или напротив, фокусируешься на чем-то более узком. Работа с ИИ – это работа со случайностью.
Это и о выставке «Искусственное»?
Точно, она построена вокруг темы взаимодействия реальности и мира ИИ. Выставка, кстати, у нас получилась рекордной по числу участников. Андрей Максимов, Даниил Карамушкин, Кристина Сидорова, Юлия Низамутдинова, объединение Black April, Кирилл Рейв, Ринат Абдурахманов, Рома и Женя Штейн, ну и студия dreamlaser, конечно. Каждый художник представляет свою тему. Мы в этом проекте пытаемся отрефлексировать реальное и проанализировать его с точки зрения сопоставления искусственного и естественного. Мы не случайно говорим о нашей выставке, как об исследовании, потому что в теме ИИ у нас нет готовых ответов, мы все становимся соучастниками процесса, влияем на него, а он, в свою очередь, влияет на нас. Попытаться понять или прочувствовать это взаимодействие — важная задача, которую художник и зритель решают по-своему.
Звучит как эксперимент.
Это он и есть. Конечно, это экспериментальный проект. Все работы создавались специально для выставки и нашего пространства. Мы искали новый подход к представлению подобного искусства, к тому, как может быть построена экспозиция, как работы будут взаимодействовать со зрителями; это попытка проанализировать, как люди воспринимают такое искусство, как чувствуют его.
Поделитесь своими чувствами?
Я все время возвращаюсь к мысли о прошлом и будущем ЦЕХа*. В этом плане особенно интересна работа Андрея Максимова, который осмысляет тему наследия и индустриальных пространств. По разным причинам многие заводы и фабрики стали местом развития креативных индустрий и искусства. Их масштабы всегда привлекали художников и творцов. ЦЕХ* – это бывший печатный цех, отсюда и название. Андрей с помощью искусственного интеллекта создал удивительные образы, которые этот индустриальный дух очень ярко подсвечивают, создавая синтез промышленного и художественного.
Объединение Black April, это художники из Екатеринбурга, представляют у нас интерактивную работу. Зрители могут буквально почувствовать на себе действие нейросетей. Процесс генерации образов происходит в режиме реального времени, он напрямую зависит от движения человека. То есть чем больше людей в пространстве, тем активнее меняется визуальный ряд. Это фиджитал работа, соединяющая физическую реальность и цифровой мир.
Дуэт R.J.S Романа и Жени Штейн показывает сны искусственного интеллекта, как они могут выглядеть, как сознательное и бессознательное соединяется в пространстве нейронных сетей. Абстрактная, но притом всеобъемлющая тема взаимодействия ИИ и искусства, как ИИ видит, представляет, визуализирует искусство. Это череда образов, которые могли бы и нам прийти во снах, то портрет человека, то абстрактный пейзаж или небывалые природные ландшафты, которые сменяются сюрреалистичными композициями.
Существует предубеждение относительно возможностей ИИ, которое во многом вызвано многочисленными примерами неумело созданных изображений главных образом. «Искусственное» – это в том числе о том, какой результат может дать нейросеть при определенном подходе к работе с ней?
Да, это тоже важный момент. Мы представляем авторов, создающих по-настоящему уникальные произведения, раскрывающие потенциал технологии. Кроме того, параллельно с выставкой у нас проходит образовательная программа, в которой разные специалисты, работающие с искусственным интеллектом, рассказывают о своем опыте, дают практические знания в этой области.
Выставка спроектирована при помощи искусственного интеллекта «через процесс генерации пространства и дискуссии с нейросетью». Расскажите, как это происходило?
Это был очень интересный процесс. Мы посчитали, что к проектированию такой выставки нельзя подходить традиционно. Нам было важно взаимодействовать с ИИ на всех стадиях проекта. Мы пробовали разные нейронки, обсуждали с ними искусство, созданное с помощью ИИ, обсуждали вообще выставки такого формата, какими они могут или должны быть. И в результате этого общения сформулировали основные тезисы в специальные промты, которые легли в основу генерации нашего пространства. После общения с текстовыми нейронками мы подключили ИИ, который работает с изображениями, и он предлагал нам варианты реализации выставки. То есть мы загружали изображения пустого ЦЕХа*, добавляли промт на основе общения с нейросетью и получили макет выставки, который был положен в основу итогового результата.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: пресс-служба пространства ЦЕХ *
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