Гайд по Нижнему Новгороду от Полины Черноталовой

Выяснилось интересное. Гастроблогер, автор книги рецептов, совладелица ресторана Brera, когда-то лауреат, а теперь амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» Полина Черноталова любит кофе с сыром, свекольный (?!) сауэр и, ура-ура, шаурму на Средном (не больше одного раза в год, честно!). А еще курцевский «Каприз», Select Studio и йогу с видом на Волгу. Рассказываем!
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В выходные — дома с семьей. А в будни — в бистро «9/18», в 9:00. У нас с подругами есть традиция завтракать так по понедельниках после того, как отведем детей в школу. Это заряжает меня на всю неделю.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Дома с кусочком сыра. Если не дома, то в Mola Mola, Salut! Specialty Coffee, Mayar, «9/18».
Самая вкусная...
Шаурма, конечно на Средном! Ем, честно, один раз в год. Как и маковую булочку в «Штолле». Лучший десерт в городе — оливки в Brera. Не сладкий, нежный, тает во рту.
Я люблю обедать...
Вне дома с близкими людьми. В Нижнем много классных мест для этого: Brera, «Кусто», «19» (там классная детская комната). Недавно запустили обеды в ресторане «Краса» — пойду пробовать на этой неделе.
Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде
Ресторан Brera.
Мое любимое заведение в Нижнем Новгороде для особого случая
Ресторан Red Wall.
Мой любимый бар в Нижнем Новгороде
«Авиатор». Любимый коктейль там — свекольный сауэр.
Я хожу с собакой...
Сейчас в Нижнем много дог-фрэндли мест. Специально никогда не выбираю, но так получилось, что моя собака много раз была в ресторане «19».
Родную бабушку пригласила бы в...
«Печерку». Просто потому, что моя бабуля там еще не была.
Мой любимый нижегородский продукт
Курцевский сыр, конечно! Любимый — «Каприз». Я обожаю этот французский сыр и рада, что его можно найти в Нижегородской области.
Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась бы в...
Sheraton или в апартаментах где-нибудь в центре, на Горького.
Мне бы хотелось жить...
Я на сто процентов люблю место, где живу. Около набережной Федоровского.
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Набережная Федоровского. Этот вид на реку меня завораживает. Некое место силы внутри родного города.
Я люблю йогу и предпочитаю заниматься ей
Дома, на балконе, с видом на реку.
Мои любимые нижегородские марки
Обожаю локальные бренды одежды. Мое сердечко всегда с Select Studio и ее основательницей Дашей Леушиной.
Самые крутые концерты в Нижнем Новгороде
В Пакгаузах.
Самые классные выставки в Нижнем Новгороде
В Арсенале.
Лучшие вечеринки
У меня дома. И у «Станции метро Горьковской».
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Мягкие печеньки от «Пряной поляны»
Нижний Новгород станет еще лучше,
когда сделают парк в Почаинском овраге. Очень жду, будет еще больше места для классных прогулок.
Напомним, амбассадоры премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
Фото: архив Полины Черноталовой
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