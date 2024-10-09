Гайд по Нижнему Новгороду от Полины Черноталовой

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

В выходные — дома с семьей. А в будни — в бистро «9/18», в 9:00. У нас с подругами есть традиция завтракать так по понедельниках после того, как отведем детей в школу. Это заряжает меня на всю неделю.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

Дома с кусочком сыра. Если не дома, то в Mola Mola, Salut! Specialty Coffee, Mayar, «9/18».

Самая вкусная...

Шаурма, конечно на Средном! Ем, честно, один раз в год. Как и маковую булочку в «Штолле». Лучший десерт в городе — оливки в Brera. Не сладкий, нежный, тает во рту.

Я люблю обедать...

Вне дома с близкими людьми. В Нижнем много классных мест для этого: Brera, «Кусто», «19» (там классная детская комната). Недавно запустили обеды в ресторане «Краса» — пойду пробовать на этой неделе.

Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде

Ресторан Brera.

Мое любимое заведение в Нижнем Новгороде для особого случая

Ресторан Red Wall.

Мой любимый бар в Нижнем Новгороде

«Авиатор». Любимый коктейль там — свекольный сауэр.

Я хожу с собакой...

Сейчас в Нижнем много дог-фрэндли мест. Специально никогда не выбираю, но так получилось, что моя собака много раз была в ресторане «19».

Родную бабушку пригласила бы в...

«Печерку». Просто потому, что моя бабуля там еще не была.