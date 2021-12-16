18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В торговом центре «Океанис» откроется пункт вакцинации от COVID-19

Поделиться:

В ближайшее время в торговом центре «Океанис» откроется новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.

 

На проспекте Гагарина в торгово-развлекательном центре OCEANIS Mall откроется пункт вакцинации от COVID-19. Делать прививку от коронавирусной инфекции будут медицинские работники городской поликлиники № 35.

Напомним, открытие аквапарка «Океанис» в Нижнем Новгороде снова перенесли. Новая дата — начало 2022 года. Также, стало известно, что нижегородцы, которые неофициально переболели коронавирусной инфекцией, смогут получить QR-код. Минздрав Нижегородской области уже определяет, каким образом организовать процесс его выдачи.

Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов дал прогноз о новом подъеме заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: