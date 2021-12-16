В торговом центре «Океанис» откроется пункт вакцинации от COVID-19

В ближайшее время в торговом центре «Океанис» откроется новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.
На проспекте Гагарина в торгово-развлекательном центре OCEANIS Mall откроется пункт вакцинации от COVID-19. Делать прививку от коронавирусной инфекции будут медицинские работники городской поликлиники № 35.
Напомним, открытие аквапарка «Океанис» в Нижнем Новгороде снова перенесли. Новая дата — начало 2022 года. Также, стало известно, что нижегородцы, которые неофициально переболели коронавирусной инфекцией, смогут получить QR-код. Минздрав Нижегородской области уже определяет, каким образом организовать процесс его выдачи.
Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов дал прогноз о новом подъеме заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области.
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Фото: pexels
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