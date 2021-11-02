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Открытие аквапарка «Океанис» в Нижнем Новгороде снова перенесли. Новая дата — начала 2022 года

В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина 25 ноября пройдет техническое открытие торгового центра Okeanis Mall. Cпортклуб Okeanis fitness, термальную зону и аквапарк планируется открыть позднее — в начале 2022 года. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте центра. 

 

Строительство центра на проспекте Гагарина стартовало еще в 2017 году. Однако с тех пор сроки ввода объекта постоянно переносились. Так, сначала его планировали открыть в 2019 году, потом в сентябре 2020 года, а затем в августе 2021 года. Открытие планировалось приурочить к празднованию юбилея столицы Приволжья, но запуск аквапарка снова перенесли.

25 ноября откроется торговый центр Oceanis Mall, в начале 2022 года состоится открытие фитнес-центра и самого аквапарка.

По словам команды проекта, три этажа Okeanis Mall займут магазины одежды. На первом уровне — продуктовый гипермаркет и отдел товаров для дома; на втором — бытовая техника, рестораны и центр семейных развлечений. Четвертый этаж отведут под фудкорт и детские магазины.

Вход в аквапарк расположится на втором этаже торгового центра. Гости смогут прокатиться на водных горках, посетить около 20 бассейнов, банный комплекс, джакузи, кафе и лаунж-зону.

 

 

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