Нижегородский минздрав спрогнозировал начало пятой волны COVID-19

Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов дал прогноз о новом подъеме заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области. Так, начало пятой волны ожидается с 15 января. Об этом он рассказал в интервью телекомпании «Волга».
По словам Мелик-Гусейнова, подъем будет постепенным, в начале января будет небольшой рост заболевших, а к середине февраля заметны «очень серьезные цифры».
«Ближе к середине февраля будут уже очень серьезные цифры. Этому способствует как ослабление иммунитета тех, кто переболел дельта-штаммом, ослабление иммунитета тех, кто вакцинировался более шести месяцев назад. Этому будет способствовать и приход нового штамма „Омикрон“», — отметил глава минздрава.
Кроме того, по его мнению, пятую волну коронавирусной инфекции могут спровоцировать дети, которые не иммунизированы так, как взрослые.
Напомним, в Нижегородской области начнется вакцинация детей против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, примерно 4% от общего числа заболевших COVID-19 в Нижегородской области — это дети.
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Фото: pexels
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