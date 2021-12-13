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Нижегородский минздрав спрогнозировал начало пятой волны COVID-19

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Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов дал прогноз о новом подъеме заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области. Так, начало пятой волны ожидается с 15 января. Об этом он рассказал в интервью телекомпании «Волга».

 

По словам Мелик-Гусейнова, подъем будет постепенным, в начале января будет небольшой рост заболевших, а к середине февраля заметны «очень серьезные цифры».

«Ближе к середине февраля будут уже очень серьезные цифры. Этому способствует как ослабление иммунитета тех, кто переболел дельта-штаммом, ослабление иммунитета тех, кто вакцинировался более шести месяцев назад. Этому будет способствовать и приход нового штамма „Омикрон“», — отметил глава минздрава.

Кроме того, по его мнению, пятую волну коронавирусной инфекции могут спровоцировать дети, которые не иммунизированы так, как взрослые.

Напомним, в Нижегородской области начнется вакцинация детей против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, примерно 4% от общего числа заболевших COVID-19 в Нижегородской области — это дети.

 

 

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Фото: pexels

 

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