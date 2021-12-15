Нижегородский минздрав начнет выдавать QR-коды неофициально переболевшим COVID-19 горожанам

Нижегородцы, которые неофициально переболели коронавирусной инфекцией, смогут получить QR-код. Минздрав Нижегородской области уже определяет, каким образом организовать процесс его выдачи.
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По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, жители, которые в 2021 году переболели COVID-19 и не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить сертификат. Информация о пациенте будет занесена в федеральный реестр, после чего при наличии антител, нижегородцы получат документ со сроком действия в один год.
Неофициально переболевшими считаются граждане, которые перенесли заболевание дома или обращались за лечением в частную клинику. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, ранее министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов дал прогноз о новом подъеме заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области. Так, начало пятой волны ожидается с 15 января.
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