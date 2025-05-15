Экологический медиаарт в ЦЕХе*, графика и фото на «Контуре», Ночь музеев: чем заняться в Нижнем с 16 по 18 мая

В эту субботу исследуем город на предмет лучших выставок и лекций. Всего не охватить, но можно заранее продумать культмаршрут. Например, для начала (в 17:00 и в 19:00) неплохо заглянуть на экскурсию по метро (старт от второго вестибюля «Комсомольской»), потом в 20:00 послушать концерт «Горьковская рифма» в саду музея-квартиры писателя на Семашко или забежать на читку пьесы от Нетеатра в НГХМ (Верхневолжская Набережная, 3). А во дворе Арсенала покажут три картины российских режиссеров о культуре людей с нарушением слуха и жестовом языке: «Забытое», «Недословно» и «Язык, на котором я говорю». Вход свободный, по регистрации.