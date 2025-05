Экологический медиаарт в ЦЕХе*, графика и фото на «Контуре», Ночь музеев: чем заняться в Нижнем с 16 по 18 мая

Планируем трехдневный нетворкинг с 68 галеристами со всей страны, ночной дрейф по культурным институциям города, совриск-эксперименты в Terminal A и слушать Таривердиева на большом концерте в Пакгаузах. А за новыми знаниями – на архитектурную лекцию в «Заповедные», дискуссии о современном дизайне интерьеров от Вышки и сайт-специфик прогулку ЦТМ. Must see (!) для всех – большая выставка «Цифровые надежды» c десятком эффектнейших диджитал-инсталляций.