Экологический медиаарт в ЦЕХе*, графика и фото на «Контуре», Ночь музеев: чем заняться в Нижнем с 16 по 18 мая

Планируем трехдневный нетворкинг с 68 галеристами со всей страны, ночной дрейф по культурным институциям города, совриск-эксперименты в Terminal A и слушать Таривердиева на большом концерте в Пакгаузах. А за новыми знаниями – на архитектурную лекцию в «Заповедные», дискуссии о современном дизайне интерьеров от Вышки и сайт-специфик прогулку ЦТМ. Must see (!) для всех – большая выставка «Цифровые надежды» c десятком эффектнейших диджитал-инсталляций.
16 мая
Пирумов и Ширдина в «Терминале А»
С 15 по 18 мая в центре современного искусства показывают совместную выставку повелительницы ультрамариновых птиц и арт-панка, который ищет себе проблемы в искусстве. В общем, Вера Ширдина представит свои работы из коллекций «Помнить свое имя», «Каждый раз, когда чувствуешь себя сильной» и пр. Во второй части увидим эксперимент нашего лауреата ТОП50 Никиты Пирумова – по «методологии люмпена»; художник (закончил Нижегородское театральное училище как художник-оформитель!) стал монтировщиком сцены Нижегородского ТЮЗа и без посторонней помощи произвел на свет театральную музу и персонажа Сару К. Среди экспонатов будут личные вещи автора, а еще масло, грязь и «вывернутые наизнанку материалы».
18+
|ул. Красная Слобода, 9
Концерт в Пакгаузах
16 мая в 19:00 проникаемся «музыкой, в чистейшем смысле этого слова» великого Таривердиева. Репертуар – лучшее из лучших «серебряннейшего композитора». Услышим непривычную монооперу «Ожидание» по поэме Рождественского («без апломба, исповедальности, где музыкальный язык облегчен, где слушатель угадает и советскую эстрадную песню 1970-х, и саундтреки к фильмам той поры»). Само собой прозвучат сочинения из «Семнадцати мгновений весны», «Старомодной комедии» и другой классики советского кинематографа, и, конечно, легендарная «Снег над Ленинградом» из «Иронии судьбы».
12+
|ул. Стрелка, 21Ж
Лекция в новом Культурном центре «Заповедных кварталов»
16 мая в 18:00 встречаемся на программе «Безмолвная жизнь домов» о секретах нижегородской архитектуры (обещают открытия!). Погружать нас в урбанизм взялась журналист и автор сборника «100 биографий домов Нижнего» Ольга Наумова. Все средства от покупки билетов пойдут на восстановление уникального окна из стеклянных кирпичей Фальконье в усадьбе Приклонских-Рукавишниковых.
12+
|ул. Короленко, 18
17 мая
Design forum в «Рекорде»
На субботних лекциях учимся обустраивать жилище и отличать айвори от жемчужного как профессиональные дизайнеры интерьера. Вместе с гуру планирования и конструирования будем учиться следовать тенденциям, но создавать «свое» пространство, выбирая идеальные материалы, оттенки и решения. В общем, как из Pinterest – только лучше! Среди спикеров руководитель студии диджитал продакшена SINTEZ.SPACE Андрей Киселев, шеф архитектурного бюро OSTAP Кристина Ухина, команда школы дизайна нижегородской Вышки и много других.
0+
|ул. Пискунова, 11/7
Последние дни работы выставки «Красная книга» в НГХМ
До 18 мая еще можно посетить совриск-зоосад в музее на Минина, где рассказывают «красивые, грустные, ироничные и веселые истории» про пантер, космических оленей, тревожных дикобразов и не только. Всего 130 живописных, интерактивных и графических работ.
6+
|площадь Минина и Пожарского, 2/2
Всероссийская «Ночь музеев»
В эту субботу исследуем город на предмет лучших выставок и лекций. Всего не охватить, но можно заранее продумать культмаршрут. Например, для начала (в 17:00 и в 19:00) неплохо заглянуть на экскурсию по метро (старт от второго вестибюля «Комсомольской»), потом в 20:00 послушать концерт «Горьковская рифма» в саду музея-квартиры писателя на Семашко или забежать на читку пьесы от Нетеатра в НГХМ (Верхневолжская Набережная, 3). А во дворе Арсенала покажут три картины российских режиссеров о культуре людей с нарушением слуха и жестовом языке: «Забытое», «Недословно» и «Язык, на котором я говорю». Вход свободный, по регистрации.
Фестиваль «Русская река» в Павлово
В субботу отправляемся в Павлово на масштабный фестиваль «Русская река» — с вернисажем, фортепианным open air и уличной фотовыставкой, играми на свежем воздухе и окской кухней. Вечером на набережной с умопомрачительными видами на речные дали подпеваем русские народные (и не только!) Майе Балашовой и академическому хору НГЛУ им. Добролюбова.
0+
|Павлово, ул. Нижегородская
18 мая
В субботу идем на долгожданные «Цифровые надежды» (часть международного биеннале экоискусства), масштабной мультимедийной экспозиции – 10 проектов от лучших международных команд. Окажемся в диджитал лесах с подземными чудовищами, пластиковыми рощами, солярными симфониями и тающими ледниками. Одна из центральных инсталляций – LED-сфера с обзором 360° от SILA SVETA, которая знакомит зрителей с этапами образования мира (спойлер: придется пройти по пятиметровому мосту над бездной Вселенной).
12+
|ул. Варварская, 32
Ярмарки «Контур» и «Контур.Фото»
С 15 по 18 мая вместе с коллекционерами, арт-сообществами и галереями смотрим графические работы и фотографии от 47 (!) институций со всей России. На подземной парковке Sheraton Kremlin познакомимся, например, с ню эскизами Mute Gallery, двухметровыми полотнами Айрата Терегулова из MIRAS Art Gallery, почти живописью трех художников московского «Объединения». В здании бывшего «Мытного рынка» представят минимализм, пейзажи, портреты (всего не перечислить!) в кадрах от 21 галерии. Подробнее в нашем гиде.
18+
подземная парковка Sheraton Kremlin, пл. Театральная, 1
здание бывшего павильона «Мытного рынка», ул. Большая Покровская, 2А
Театральная прогулка от ЦТМ
В воскресенье исследуем исторический центр вместе с командой ЦТМ. На сайт-специфик прогулке не будет фактов о достопримечательностях, как на классических экскурсиях, но можно будет поближе узнать город через эмоции, опыт и впечатления его жителей. Все участники получат доступ к QR-кодам c аудио-историями, с помощью которых впоследствии легко повторить маршрут самостоятельно.
12+
|ул. Заломова, 9
Фото: архив Веры Ширдиной, ЦЕХ * и SILA SVETA, ЦТМ
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