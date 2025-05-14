Контурная карта: кого смотреть на крупнейшей в стране ярмарке графики «Контур»

С 15 по 18 мая 47 (!) институций со всей России представляют работы своих резидентов в Нижнем, на подземной парковке отеля Sheraton Kremlin. Например, Mute Gallery покажет натурную графику Кристины Палетт и девичьи портреты Евгении Бардиной. Обе художницы исследуют образ тела и женских фигур, а еще то, как «конструируется человеческая идентичность». Дубайско-питерские Inloco везут пять авторов уличной волны, среди которых наш Никита Nomerz и его «Точки» (оригиналы раньше можно было увидеть на стенах Нижнего), шрифтовая визуальная поэзия Максим Има, приключения персонажа-балагура Ину художника Турбена, зелено-красные миры Никиты Dusto и алжирский сюрреализм и поп-арт от Lokher.