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Искусство

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Контурная карта: кого смотреть на крупнейшей в стране ярмарке графики «Контур»

С 15 по 18 мая 47 (!) институций со всей России представляют работы своих резидентов в Нижнем, на подземной парковке отеля Sheraton Kremlin. Например, Mute Gallery покажет натурную графику Кристины Палетт и девичьи портреты Евгении Бардиной. Обе художницы исследуют образ тела и женских фигур, а еще то, как «конструируется человеческая идентичность». Дубайско-питерские Inloco везут пять авторов уличной волны, среди которых наш Никита Nomerz и его «Точки» (оригиналы раньше можно было увидеть на стенах Нижнего), шрифтовая визуальная поэзия Максим Има, приключения персонажа-балагура Ину художника Турбена, зелено-красные миры Никиты Dusto и алжирский сюрреализм и поп-арт от Lokher. 

Mute Gallery

Mute Gallery

Mute Gallery

Mute Gallery

Inloco

Inloco

Inloco

Inloco

Inloco

Inloco

Из Уфы к нам едет MIRAS Art Gallery (30 лет практики!) с литографическими «Мегалитами» влюбленного в историю Рината Миннебаева, почти живописные бумажные и коллажные эксперименты о прошлом рук «человека-невидимки» Александра Соболева и уникальные двухметровые полотна Айрата Терегулова, где «экспрессивные, туго переплетенные змеистые формы вдруг превращаются в воздушные коридоры, так необходимые нам для дыхания». По соседству екатеринбургская самобытная семерка из Ural Vision Gallery – частые гости экспозиций в Будапеште. 

MIRAS Art Gallery

MIRAS Art Gallery

MIRAS Art Gallery

MIRAS Art Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery

Среди столичных галерей: лаборатория ПиранезиLab (предлагает «взглянуть на текст через оптику художественной интерпретации», где линия и форма становятся продолжением мысли, а художник и писатель – соавторами); «Объединение» с бунтом-экспериментом трех исполнителей; Agency.ArtRu и их «игровые пространства в повседневности, детских забавах и цифровом мире» и не только.

ПиранезиLab

ПиранезиLab

ПиранезиLab

ПиранезиLab

Agency.ArtRu

Agency.ArtRu

Agency.ArtRu

Agency.ArtRu

Agency.ArtRu

Agency.ArtRu

(!!) Нижний в этом году представляют студия «Тихая» (графика Владимира Чернышёв и Lovemarket), галереи «9Б» (среди шести участников и дуэт Bomse!) и FUTURO (от акварелей до авторских экспериментов с техниками печати художников NONSNS, Ивана Архипова, Александры Гарт, Леонида Костина, Евгении Тут и Кати Царевой), «Терминал А» (Восточная Азия в работах Your Mum's Knight, Ивана Серого, Веры Ширдиной, Вацы и Яны Серобабиной). 

«Тихая»

«Тихая»

«Тихая»

«Тихая» 

«9Б»

«9Б»

«9Б»

«9Б»

«Терминал А»

«Терминал А»

«Терминал А»

«Терминал А»

А в здании бывшего «Мытного рынка» впервые будет проходить ярмарка фотографии «Контур. Фото» с кадрами от 21 галереи (от столичных мастодонтов Anna Nova и «А–Я» до фрешменов PENNLAB Gallery и Shift). Плюс большая образовательная и экскурсионная программа.

«А–Я»

«А–Я»

«А–Я»

«А–Я»

«А–Я»

«А–Я»

Где: подземная парковка Sheraton Kremlin, пл. Театральная, 1
здание бывшего павильона «Мытного рынка», ул. Большая Покровская, 2А
Когда: 15–18 мая

От 16+

Фото: предоставлены галереями для пресс-службы ярмарки

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