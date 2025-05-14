Контурная карта: кого смотреть на крупнейшей в стране ярмарке графики «Контур»

С 15 по 18 мая 47 (!) институций со всей России представляют работы своих резидентов в Нижнем, на подземной парковке отеля Sheraton Kremlin. Например, Mute Gallery покажет натурную графику Кристины Палетт и девичьи портреты Евгении Бардиной. Обе художницы исследуют образ тела и женских фигур, а еще то, как «конструируется человеческая идентичность». Дубайско-питерские Inloco везут пять авторов уличной волны, среди которых наш Никита Nomerz и его «Точки» (оригиналы раньше можно было увидеть на стенах Нижнего), шрифтовая визуальная поэзия Максим Има, приключения персонажа-балагура Ину художника Турбена, зелено-красные миры Никиты Dusto и алжирский сюрреализм и поп-арт от Lokher.
Из Уфы к нам едет MIRAS Art Gallery (30 лет практики!) с литографическими «Мегалитами» влюбленного в историю Рината Миннебаева, почти живописные бумажные и коллажные эксперименты о прошлом рук «человека-невидимки» Александра Соболева и уникальные двухметровые полотна Айрата Терегулова, где «экспрессивные, туго переплетенные змеистые формы вдруг превращаются в воздушные коридоры, так необходимые нам для дыхания». По соседству екатеринбургская самобытная семерка из Ural Vision Gallery – частые гости экспозиций в Будапеште.
Среди столичных галерей: лаборатория ПиранезиLab (предлагает «взглянуть на текст через оптику художественной интерпретации», где линия и форма становятся продолжением мысли, а художник и писатель – соавторами); «Объединение» с бунтом-экспериментом трех исполнителей; Agency.ArtRu и их «игровые пространства в повседневности, детских забавах и цифровом мире» и не только.
(!!) Нижний в этом году представляют студия «Тихая» (графика Владимира Чернышёв и Lovemarket), галереи «9Б» (среди шести участников и дуэт Bomse!) и FUTURO (от акварелей до авторских экспериментов с техниками печати художников NONSNS, Ивана Архипова, Александры Гарт, Леонида Костина, Евгении Тут и Кати Царевой), «Терминал А» (Восточная Азия в работах Your Mum's Knight, Ивана Серого, Веры Ширдиной, Вацы и Яны Серобабиной).
А в здании бывшего «Мытного рынка» впервые будет проходить ярмарка фотографии «Контур. Фото» с кадрами от 21 галереи (от столичных мастодонтов Anna Nova и «А–Я» до фрешменов PENNLAB Gallery и Shift). Плюс большая образовательная и экскурсионная программа.
Где: подземная парковка Sheraton Kremlin, пл. Театральная, 1
здание бывшего павильона «Мытного рынка», ул. Большая Покровская, 2А
Когда: 15–18 мая
От 16+
Фото: предоставлены галереями для пресс-службы ярмарки
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