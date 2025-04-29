В пространстве ЦЕХ* теория Большого взрыва воплотилась в «Точке сингулярности» – огромной LED-сфере с обзором 360° (сетап с трехэтажный дом весит 34 тонны!). За 6 минут мультимедиа-шоу от МТС Live и студии SILA SVETA зрители проходят этапы создания мира, рождение звезд, образование черных дыр и горизонта событий. В десяти сценах – путь от хаоса к жизни и осознания своего места во вселенной под саунд Никиты Забелина и Андрея Полякова. Инсталляцию можно будет увидеть с 17 мая, она стала частью международного биеннале экоискусства. Во время заключительного монтажа (на апрельском фестивале представили незавершенную версию сферы) поговорили с сооснователем и креативным директором студии SILA SVETA Александром Усом о сотрудничестве с учеными Института точной механики и оптики («Мы как будто на съемках "Интерстеллара"»), неожиданных референсах («Твин Пикс 2» и «Оппенгеймер»!), уникальном опыте синтеза науки, искусства и представлениях о музее будущего.
Александр Ус
Сооснователь и креативный директор студии SILA SVETA.
С какими неожиданными сложностями вы столкнулись при создании инсталляции?
Все, что можно, мы собрали. Начиная от трудностей в коммуникации с китайцами до перевозки экранов из Китая.
Самое главное, за что мы переживали вообще – сработает все это или нет. Потому что расстояние от моста до экрана сферы — 5 метров. И в виртуальной реальности это одно, а вживую — другое. Для этого мы и решили на фестивале в первую очередь собрать эту инсталляцию, чтобы самим убедиться, что все работает. Забегая вперед — все работает.
По металлу тоже было огромное количество сложностей. Начиная с того, что мы думали, что сможем удержать сферу лайерными конструкциями — не получилось. Пришлось варить на производстве. Хорошо, что в Нижнем Новгороде есть хороший металлопрокатный завод, который все изготовил, и есть хорошие проектировщики, которые это все придумали.
Дальше все надо было перевезти. Транспортировали поэтапно, собирали прямо на ходу. И те, кто конструирует тяжелый металл — это не те же люди, которые делают монтаж экранов. Здесь были задействованы другие виды техники, поэтому мы очень долго искали хорошую бригаду, которая все это скрутит. После этого сфера должна быть идеальной пропорции. И в этой идеальной сфере начинают раскладываться кабинеты. Это круглые экраны внутри – они гнутся и состоят из малых элементов (более 3000 кусочков). Все нужно замонтировать в сфере – для этого люди висят в воздухе.
Такой сетап еще никто не делал, ни у кого нет такого опыта. В нем нельзя перепутать кусочки экранов: если это случится, он просто не вставится и не зажжется. Это настоящий 3D-паззл в пространстве, где ты в подвешенном состоянии должен все сложить так, чтобы все сошлось.
Вы говорили, что готовили инсталляцию три года. С чего вообще началась история «Точки сингулярности» ?
Мы работаем над тем, чтобы сделать контент максимально реалистичным и объемным. В первую очередь вдохновила сфера в Лас-Вегасе, с которой мы тоже уже работали. Но нам этого не хватило — это ведь не полная сфера. И тогда пришла в голову идея построить конструкцию на полные 360.
В плане контента тоже много что вдохновило, фильмы в первую очередь, «Оппенгеймер», «Интерстеллар», «Звезда Смерти». Нам было просто интересно докопаться до истины, увидеть все эти космические моменты и представить, как залетать в черные дыры безопасно.
Вдохновила сама смесь технологий, науки и искусства. Что можно сделать такую штуку, которую раньше никто не делал. Что действительно, находясь там, ты переживаешь такой опыт, который никогда раньше не испытывал.
Про сотрудничество с учеными из ИТМО: как происходило ваше взаимодействие? Были ли моменты, когда наука и художественное видение вступали в конфликт?
Сотрудничество было интересное, но я сначала переживал, что нас засмеют. А по факту — очень открытые ребята, видно, что они сами в поиске какого-то способа передачи научной информации, чтобы заразить этим молодежь. Им тоже с нами интересно: «Мы как будто на съемках "Интерстеллара"».
Но мы сотрудничали не только на «Теории большого взрыва» — мы весь «Музей света» «прогоняли» через них. Это наш флагманский проект, который мы разрабатываем уже несколько лет. «Музей Света» будет не классическим пространством, а гибридом впечатляющего и познавательного опыта, Edutainment Museum, в котором мы расскажем о явлении Света максимально подробно через призму взаимоотношений с человеком. У нас там есть залы и про физику света, и про свет в природе — мы получали консультации на всем протяжении работы, потому что это все, в первую очередь, физические явления.
На «Точке сингулярности», пожалуй, была самая жаркая дискуссия: никто не знает, как это представить. Точнее сказать, это вообще невозможно представить. Нарисовать точку сингулярности или инфляцию можно только как некую визуализацию-подобие, но этого никто никогда не видел и валидировать это невозможно. Например, вот как можно одновременно изобразить сверхплотное и сверхгорячее тело? Высокая температура необязательно подразумевает плотность. Или электромагнитные волны и гравитацию?
И тут мы с ИТМО классно дискутировали — какой цвет выбрать для той или иной сцены, как это вообще может представляться. Мне кажется, они тоже кайфовали от процесса. Присылали нам нестандартные референсы— например, из «Твин Пикс 2», где в одной из серий камера залетает прямо в ядерный взрыв. И этот референс действительно оказался подходящим для описания термоядерных процессов.
Что планируете делать с инсталляцией после Нижнего Новгорода? Будет ли она переезжать в другие города?
Планов много. Мы хотим, как минимум, поставить ее в Москве и развивать это направление: сделать опен-колл среди художников, создать еще несколько шоу от Sila Sveta в Сфере. Нам кажется, у этого сетапа большое будущее. Он заслуживает стоять на видном месте, куда люди приходят, покупают билеты и наслаждаются этим шоу.
Этот проект — синтез науки и искусства. Поделитесь вашими прогнозами будущего иммерсивных выставок, что повлияло на ваше видение и планируете ли новые эксперименты на стыке разных сфер?
Я не могу сказать за все выставки. Но наша студия выбрала это направление приоритетным. Сейчас все перестраивается: многие музеи поняли, что обычные выкладки и стеллажи тоже должны наполняться мультимедиа. Это уже как данность. Опять же, успех TeamLab показывает, насколько люди хорошо на это реагируют.
Я надеюсь, что будет расти качество и инвесторы начнут вкладывать больше средств, чтобы технологии становились более изощренными, а контент — более качественным. И чтобы сама публика это ценила, и проекты окупались.
Фото: Sila Sveta, INTERVALS
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