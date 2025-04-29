Сооснователь и креативный директор студии SILA SVETA.

С какими неожиданными сложностями вы столкнулись при создании инсталляции?

Все, что можно, мы собрали. Начиная от трудностей в коммуникации с китайцами до перевозки экранов из Китая.

Самое главное, за что мы переживали вообще – сработает все это или нет. Потому что расстояние от моста до экрана сферы — 5 метров. И в виртуальной реальности это одно, а вживую — другое. Для этого мы и решили на фестивале в первую очередь собрать эту инсталляцию, чтобы самим убедиться, что все работает. Забегая вперед — все работает.

По металлу тоже было огромное количество сложностей. Начиная с того, что мы думали, что сможем удержать сферу лайерными конструкциями — не получилось. Пришлось варить на производстве. Хорошо, что в Нижнем Новгороде есть хороший металлопрокатный завод, который все изготовил, и есть хорошие проектировщики, которые это все придумали.

Дальше все надо было перевезти. Транспортировали поэтапно, собирали прямо на ходу. И те, кто конструирует тяжелый металл — это не те же люди, которые делают монтаж экранов. Здесь были задействованы другие виды техники, поэтому мы очень долго искали хорошую бригаду, которая все это скрутит. После этого сфера должна быть идеальной пропорции. И в этой идеальной сфере начинают раскладываться кабинеты. Это круглые экраны внутри – они гнутся и состоят из малых элементов (более 3000 кусочков). Все нужно замонтировать в сфере – для этого люди висят в воздухе.

Такой сетап еще никто не делал, ни у кого нет такого опыта. В нем нельзя перепутать кусочки экранов: если это случится, он просто не вставится и не зажжется. Это настоящий 3D-паззл в пространстве, где ты в подвешенном состоянии должен все сложить так, чтобы все сошлось.