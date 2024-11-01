Документалки об искусстве, лекция о Карелине, барахолка в Terminal А, большой вечер стендапа в DKRT: чем заняться в Нижнем с 1 по 4 ноября

1 ноября в 19:00 идем на лекцию «Москва. Пушкинский музей. “Давид”» (первую из цикла) от культуролога и героини нашего подкаста «По-собачьи» (из которого, к примеру, можно будет узнать, как ходить в музей и не чувствовать себя дураком! Уже сегодня на всех экранах!). Переносимся в Итальянский дворик ГМИИ для более близкого знакомства с Давидом: расскажут, как статуя оказалась в России и еще кое-что интересное из его «жизни».



16+



Кремль, 6



