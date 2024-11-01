Документалки об искусстве, лекция о Карелине, барахолка в Terminal А, большой вечер стендапа в DKRT: чем заняться в Нижнем с 1 по 4 ноября

Если вы вообще не про Хэллоуин — все в порядке, в городе еще достаточно мест, куда пускают без аквагрима. В эти выходные учимся языку жестов в РМФ, общаемся с художниками и скупаем искусство (ну, почти!), настраиваем оптику повседневной фотографии в Арсенале, исследуем старую и новую Варварку и дом-коммуну. Плюс нужно оставить время на телепортацию в миры гениального Филонова на The Art Film Festival.
1 ноября
Лекция Риммы Газе в Арсенале
1 ноября в 19:00 идем на лекцию «Москва. Пушкинский музей. “Давид”» (первую из цикла) от культуролога и героини нашего подкаста «По-собачьи» (из которого, к примеру, можно будет узнать, как ходить в музей и не чувствовать себя дураком! Уже сегодня на всех экранах!). Переносимся в Итальянский дворик ГМИИ для более близкого знакомства с Давидом: расскажут, как статуя оказалась в России и еще кое-что интересное из его «жизни».
16+
|Кремль, 6
The Art Film Festival в «Рекорде»
В эти выходные ТАFF везет картину о радикальном арт-движении Италии; технологичный док о трагической судьбе современника Малевича Павле Филонове (пропущенного родоначальника нового метода в живописи!) и кино о городском отшельнике и его уникальной многоквартирной деревне в Токио. 1 ноября в 19:00 смотрим «Арте повера, заметки для истории» – документальный фильм Андреа Беттинетти о влиянии «нищего искусстве» на весь мировой совриск. Подробности здесь.
18+
|ул. Алексеевская, 7
Big Stand Up в DKRT
1 ноября в 18:00 на флагманском шоу легендарного Стендап Клуба на Трубной в Москве. В Нижний приедут Вова Бухаров, Николай Андреев и Тимур Хамадуллин с проверенным материалом.
18+
|ул. Большая Покровская, 18
2 ноября
«Новые имена» в Филармонии
2 ноября в 13:00 знакомимся с юными звездами сцены. Программа фестиваля обширная, в первом отделении — от Шопена до Роули, во втором — от Рахманинова до Тронье. И не забудьте перед концертом заглянуть на выставку художников в фойе. Подробнее здесь.
6+
|Кремль, 2
«Ночь искусств» в Ленинской библиотеке
Сначала идем на презентации фотоальбома «Артемовские луга. Эталон природы Нижегородского Поволжья» и книги Виталия Калгина «Виктор Цой. История легенды: фотографии, воспоминания, архивные документы», потом на творческий вечер известной поэтессы, лауреата ТОП-50 «НН.Собака.ru» Анны Сеничевой. Затем заглянем на энциклопедическую игра «Что? Где? Когда? И в каком количестве? Читатели vs Библиотека» и завершим вечер экскурсией по историческому зданию и мастер-классом «Ремонт книги в домашних условиях» и «Декорирование бумаги». Всю программу можно найти здесь.
12+
|ул. Варварская, 3
Лекция в «Арсенале»
2 ноября в 16:00 встречаемся с фотографом Даниилом Максюковым. Будем разбираться в поэтике повседневного на примере заметных современных фотопроектов, а после узнаем о пошаговой стратегии создания своего продукта – где находить темы, как договариваться с героями и что делать фотографу, когда он слышит «нет»?
18+
|Кремль, 6 (Левое крыло. Киноконцертный зал, 2 этаж)
3 ноября
Фото: Ира Маслова
Экскурсия от «Городских экспедиций»
3 ноября в 12:00 будем исследовать дом-коммуну: узнаем, как в СССР 1920-х представляли себе город будущего. Познакомимся с судьбами людей, которые оказались в новых для себя условиях коммунизации жилища, увидим, в чем гениальность этой простой архитектуры и в чем просчет ее замысла.
Барахолка в Terminal А
3 ноября с 13:00 до 20:00 скупаем почти искусство (черновики реализованных проектов): эскизы, наброски, мелкую керамику, а еще вазы, книги и пластинки. Среди участников Kabanov.ttt, Даша Токарева, Оля Солодова, а также новые авторы, которых отобрали на экспертном опен-коле: Оксана Глущенко, Никита Романов, Анна Соболева и не только. Все лоты – до пяти тысяч рублей.
16+
ул. Красная слобода, 9
4 ноября
Прогулка по центру
3 ноября в 11:00 гуляем вместе с блогером и исследователем города Димой Четыре. Начнем у памятника в сквере 1905 года. Поговорим про старые окраины города и нижегородский острог (зайдем на территорию бывшей тюрьмы), а после на Варварскую — одну из старейших улиц Нижнего. Здесь сохранилась застройка разных периодов: посмотрим на первую городскую аптеку (18 века!), первый роддом, место снесенной Варварской церкви, Нижполиграф и другие здания, а также обсудим современную жизнь улицы и последние изменения на ней.
16+
День рождения «Неба»
4 ноября вместо свечек на тортах дуем нам горящие ценники у брендов, в честь праздника — скидки! Кей-поперы, ликуйте, праздник начнется с корейского фестиваля. Миллениалы, не разбегайтесь, для вас будет конкурс и игры на приставке Dendy. В конце вечера выступит кавер-группа Gagarin Band – голд коллекшн 1980-2000-х, от Цоя до «А’Студио». Всю программу ищите здесь
|ул. Большая Покровская, 82
Лекции в «Русском музее фотографии»
Сначала 4 ноября в 14:00 побудем билингвами и научимся бытовому языку жестов с сурдопереводчиком Юлией Калининой. Параллельно коллажируем Нижний будущего (а кто-то город детства) не только с помощью клея и ножниц, но и со штампами и трафаретами. В 16:00 слушаем старшего научного сотрудника РМФ Веру Тарасову (трижды лауреат премии города!) о творчестве известного нижегородского фотографа XIX века А.О. Карелина.
12+
ул. Пискунова, 9А
Фото: архив редакции, «Городские экспедиции», «Терминал А», Даниил Максюков
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