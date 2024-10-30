31 октября в 18:30 смотрим фильм «Голова-ластик» – дебютную работу Дэвида Линча, над которой он работал больше четырех лет (и был там и продюсером, и художником-постановщиком, и монтажером). В центре сюжета – застенчивый и тихий Генри (Джек Нэнс), который узнает, что стал отцом ребенка, похожего на гуманоида. Посмотрим действительно пугающую (и не только визуалом) картину, а после разберем ее с кинокритиком и журналистом Сергеем Разумовским.



18+



ул. Кожевенная, 12 (мастерская «Общение и искусство»)