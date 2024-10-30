Страшно важный вопрос. Где и как провести Хэллоуин в Нижнем? Вряд ли нас что-то может испугать сильнее, чем скука смертная, потому решили составить вам и себе список кошмарных маст-визитов. Получилось ужасно интересно. В планах – пить коктейль «Фредди Крюгер», смотреть линчевский «Голова-ластик» (топ-100 хорроров imdb), отплясывать на инфернальном рейве, хорошенько отдубасить пиньяту на Dia de los muertos и узнать попутно, зачем русалка залезала на дерево. До встречи по ту сторону!!
HALLOWEEN at Called a Garment
2 ноября в 18:00 выбираемся из своих уютных склепов и идем смотреть «Битлджуса» (1998) нарядными – за три самых «ужасных» наряда подарят сертификаты на покупку одежды бренда. Дресс-код: Halloween (обязателен!). Чем не повод нарядиться в полоску и прикупить болотно-зеленые тени?
18+
|ул. Большая Покровская, 20б
Мастер-класс в магазине «Атмосферно»
31 октября в 14:00 приглашают рисовать главные символы Хэллоуина в мини-формате, на магнитах, сюжет понятен – тыквы да приведения. Здесь же в 19:30 смотрим мультфильм «Тайна Коко» (попкорном угощают!). Вход за донаты. Записаться можно здесь.
12+
|ул. Пискунова, 24
Вечеринка в Rozas
2 ноября в 20:00 празднуем Dia de los muertos («праздник смерти» с исп.). С вас – костюм, с заведения – аквагрим. В лучших традициях испанского гостеприимства напоят текилой, конфетками из пиньяты угостят, подарки на конкурсах разыграют.
18+
|Зеленский съезд, 8/10
Мастер-класс «Ночной Нью-Йорк» в Vishnevskiy Gastronomic Club
31 октября в 18:00 балуемся ужасно вкусным в готической атмосфере. В меню хэллоуинского вечера (шеф-повар самого графа Дракулы позавидовал бы) стейк рибай с киноа и кровавым соусом «Рэд Вайн», яблоки, погребенные под слоеным тестом с карамельным кремом и холодным до дрожи мороженым, коктейль «Фредди Крюгер» (ром, сок яблочный, специи, цитрусы, мята), и не только.
18+
|ул. Нестерова, 22
Кинопоказ в мастерской на Кожевенной
31 октября в 18:30 смотрим фильм «Голова-ластик» – дебютную работу Дэвида Линча, над которой он работал больше четырех лет (и был там и продюсером, и художником-постановщиком, и монтажером). В центре сюжета – застенчивый и тихий Генри (Джек Нэнс), который узнает, что стал отцом ребенка, похожего на гуманоида. Посмотрим действительно пугающую (и не только визуалом) картину, а после разберем ее с кинокритиком и журналистом Сергеем Разумовским.
18+
|ул. Кожевенная, 12 (мастерская «Общение и искусство»)
Пенная вечеринка в Пивзаводе
3 ноября в 21:00 раскроем все тайны здания бывшей Пушкинской читальни, а заодно поборемся за звание самого устрашающего костюма. За праздничное настроение будет отвечать группа COVËR с хитами КИШа и Сектора Газа.
18+
|Зеленский съезд, 10
Лекция о русском Хэллоуине в Доме архитектора
31 октября в 18:30 выясним, почему кикимора не болотная, как русалка залезла на дерево (и зачем), откуда берутся колдуны и были ли в старой деревне привидения. Погружать в мистические традиции нас будет Татьяна Нечаева – нижегородский экскурсовод и популяризатор народной культуры. Вход бесплатный, по регистрации
16+
Верхне-Волжская наб., 2
Вечеринка в MILO CLUB
2 ноября в 23:00 выгуливаем бесов и посасываем «кровавую Мэри» под биты, от которых и в загробном мире случится оживление. В лайнапе наваристая электронщина из Питера от группы TURBOSH и московский сердцеед ACIDBOSS.
18+
|Зеленский съезд, 8
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