Анна Сеничева: «Я тот человек, который пишет от счастья»

Как успешному продавцу автомобилей уйти в поэзию? Может быть, начать судебную тяжбу с будущим мужем? Поговорили с поэтом Анной Сеничевой о ее новой книге «Рыба-память». А попутно о том, у кого она училась печь поэтические блины, что общего у стиха и камня и как найти вдохновение с помощью пылесоса. Интервью с «гадательным» (!) финалом.
Начнем с того, как появляются стихи. Вам легко пишется?
Не-ет!!! Самое главное, чтобы пришла первая строчка или строфа. Хожу и жду их. Мучение и мучение. И еще концовка важна. У Хармса есть на этот счет отличное высказывание: «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется».
То есть поэзия – это «Голгофа, Гольфстрим, Варшавское гетто, гулаговский плен»? Вот это она?
Она.
При каких обстоятельствах стихи обычно появляются?
За рулем. Это главное место моего вдохновения. И еще когда занимаюсь домашними делами, особенно когда пылесошу. Агата Кристи придумывала же свои детективы, когда мыла посуду. А я вот когда пылесошу.
У вас вообще много движения в стихах?
Да, я больше люблю, когда в стихотворении есть сюжет, развитие, динамика.
Такой жизнерадостный триллер.
Жизнерадостный триллер – точно! Можно так и следующую книгу назвать – «Жизнерадостный триллер»! Если что, подарите мне это название?
Без проблем. А было что-то до стихов, как говорят, нормальная работа?
У меня вообще была шикарная, любимейшая работа. Я была самым счастливым менеджером по продажам автомобилей. Но вот встретила папу Платона, который раздолбал нашу машину. Ну, то есть купил новую машину у нас, раздолбал ее, а потом судился с нами. Выиграл суд и забрал меня из автосалона вместе с компенсацией.
А муж-то прав был в той ситуации?
О, это любимая история сына, потому что версия мамы: «Ты не умеешь ездить, спалил сцепление, тебе повезло, что на суде был кто-то там из твоих сотрудников», а версия папы: «Вы мне продали автомобиль с паленым сцеплением». До сих пор на семейных вечерах смеемся над всем этим.
Я где-то у вас читал, что рыба на обложке вашей последней книги сыну вашему не нравится!
Сам нарисовал, и не нравится теперь. Возможно, кокетничает – подростковый возраст. Хочется, видимо, чтобы немного поуговаривали. Видите (показывает рыб c обложки на своем худи), она у меня сейчас везде.
Нет, ну, мерч классный. А стихи-то ему ваши нравятся?
Да, он ужасно гордится мной, что-то знает из стихов наизусть, выступает на концертах, проверяет билеты, расставляет стулья.
А как реагирует на стихи, которые ему посвящены?
Мы не обсуждали, вот прям так, чтобы «сынок, как тебе»? Но я наблюдаю за его реакцией на концертах – сидит такой весь смущенный. Мне кажется, он рад, но я не спрашиваю. Есть у него уже какое-то внутри свое мужское «не скажу».
У вас есть стихотворение «Литературные уроки любви», и там четыре героя: Ахматова, Бродский, Цветаева, Ахмадулина – все, у кого учились?
Не совсем. Я не многое люблю у Ахмадулиной, но стихотворение про застенчивого героя, к которому делаю отсылку, важное для меня. Но Цветаева, Есенин, Маяковский всегда со мной были – мои три кита, у которых я училась печь поэтические блины.
Давайте про вашу фэшн-коллаборацию. Это первый подобный эксперимент?
Первый, и вообще уникальная история. Мне кажется, такого вообще еще не было, объединение моды и поэзии. Чтобы вот прямо целый показ этому был посвящен и строчки стихов на одежде, причем и скрытые от глаз, как личное послание человека самому себе.
Как это все вообще случилось?
Познакомились с дизайнером Виолеттой Лангас, она пришла на мой концерт, тихо посидела в сторонке и вышла молча. Думаю, наверное, не понравилось. А она ушла ошеломленной, особенно стихотворением, где есть фраза «человек изнутри крылат». И с тех пор, говорит, потеряла покой, говорит, Сеничева лучший нижегородский поэт – так и подружились. А полгода назад собрались на кухне и решили коллаборироваться. И все это вылилось в показ в Пакгаузах, куда пришли все первые лица области. Фоном звучала музыка, а между капсулами – записи, где я читаю стихи. Очень было круто.
«Рыба-память», она ведь жизнерадостная книжка?
Я вообще очень радостный человек. Недавно вышел диск Елены Фроловой на мои стихи, и она там такую классную аннотацию дала, что стихи Сеничевой – это как улыбка Гагарина перед его знаменитым «Поехали!». Да, я тот человек, который пишет от счастья.
Погадаем? Мне. На вашей книге. Сколько в ней страниц, кстати?
176 минус оглавление. Ну, пусть 170.
Тогда 135-я.
Я думала, только девчонки занимаются такими делами. «Раз в крещенский вечерок». 135. «Мы поем про ромашки и аривидерчи, становимся лучше, становимся легче, и такие молочные ночи разлиты, что для нас все дороги и бары открыты. И никто не умрет, не сорвется с причала, и однажды мы сможем начать все сначала.
Получается, все будет хорошо?
Все будет хорошо.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: Оксана Шверницкая
Стиль: Виолетта Лангас
Макияж и волосы: Татьяна Бизяева
Благодарим галерею FUTURO за помощь в организации съемок.
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