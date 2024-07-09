Анна Сеничева: «Я тот человек, который пишет от счастья»

У вас вообще много движения в стихах?

Да, я больше люблю, когда в стихотворении есть сюжет, развитие, динамика.

Такой жизнерадостный триллер.

Жизнерадостный триллер – точно! Можно так и следующую книгу назвать – «Жизнерадостный триллер»! Если что, подарите мне это название?

Без проблем. А было что-то до стихов, как говорят, нормальная работа?

У меня вообще была шикарная, любимейшая работа. Я была самым счастливым менеджером по продажам автомобилей. Но вот встретила папу Платона, который раздолбал нашу машину. Ну, то есть купил новую машину у нас, раздолбал ее, а потом судился с нами. Выиграл суд и забрал меня из автосалона вместе с компенсацией.

А муж-то прав был в той ситуации?

О, это любимая история сына, потому что версия мамы: «Ты не умеешь ездить, спалил сцепление, тебе повезло, что на суде был кто-то там из твоих сотрудников», а версия папы: «Вы мне продали автомобиль с паленым сцеплением». До сих пор на семейных вечерах смеемся над всем этим.

Я где-то у вас читал, что рыба на обложке вашей последней книги сыну вашему не нравится!

Сам нарисовал, и не нравится теперь. Возможно, кокетничает – подростковый возраст. Хочется, видимо, чтобы немного поуговаривали. Видите (показывает рыб c обложки на своем худи), она у меня сейчас везде.

Нет, ну, мерч классный. А стихи-то ему ваши нравятся?

Да, он ужасно гордится мной, что-то знает из стихов наизусть, выступает на концертах, проверяет билеты, расставляет стулья.

А как реагирует на стихи, которые ему посвящены?

Мы не обсуждали, вот прям так, чтобы «сынок, как тебе»? Но я наблюдаю за его реакцией на концертах – сидит такой весь смущенный. Мне кажется, он рад, но я не спрашиваю. Есть у него уже какое-то внутри свое мужское «не скажу».