Что покажут на первом The Art Film Festival в Нижнем?

В начале ноября в «Рекорде» будет проходить международный независимый фестиваль фильмов об искусстве, который раньше не покидал пределы двух столиц. В Нижний ТАFF везет картину об Arte Povera, радикальном арт-движении Италии; технологичный док о трагической судьбе современника Малевича Павле Филонове (родоначальник нового метода в живописи!) и кино о городском отшельнике и его уникальной многоквартирной деревне в Токио.
1 ноября в 19:00 пройдет показ «Арте повера, заметки для истории» – документальный фильм Андреа Беттинетти о «нищем искусстве», его влиянии на развитие мирового совриска и силе воздействия на общественные процессы. Повествование охватывает значительный период, от 1967 года — до наших дней, поднимая в частности вопросы актуальности самого движения.
18+
2 ноября в 19:00 знакомимся с жизнью загадочного Павла Филонова, создателя метода аналитического искусства в живописи. Сейчас картины новатора стоят миллионы долларов, но в ряду современников он был незамеченным художником трагической судьбы. В фильме «Филонов. Пропущенный художник» можно будет увидеть, среди прочего, полотна мастера, оживающие благодаря современным мультимедийным инструментам (в том числе технологии дипфейк!).
16+
3 ноября в 19:00 идем смотреть «Дом господина Мориямы» – документалку об уникальном архитектурном микро-мире в Токио. В 2005 году Рю Нишизава (лауреат Притцкеровской премии) создал целую «кубическую деревню» – экспериментальный дом из 10 белых коробок. Архитектуру авторы картины показывают через человека. Здесь на главных ролях аскетичное пространство, быт обитателей которого призван полнее рассказать его историю.
18+
За шесть лет работы фестиваля от издания The Art Newspaper Russia Инны Баженовой его зрители увидели «Питер Линдберг. Женские истории» (приз зрительских симпатий Politiken), «Ван Гог. С любовью, Винсент» (номинация на Оскар), «Алфавит Питера Гринуэя» Саскии Боддеке, «Последний портрет» Стэнли Туччи, «Ренцо Пьяно, архитектор света» Карлоса Сауры, «Роден» Жака Дуайона и многие другие. И по-прежнему The ART Film Festival — единственный в стране киносмотр, который показывает исключительно кино об искусстве.
Подробности и расписание сеансов здесь.
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