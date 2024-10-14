Что покажут на первом The Art Film Festival в Нижнем?

В начале ноября в «Рекорде» будет проходить международный независимый фестиваль фильмов об искусстве, который раньше не покидал пределы двух столиц. В Нижний ТАFF везет картину об Arte Povera, радикальном арт-движении Италии; технологичный док о трагической судьбе современника Малевича Павле Филонове (родоначальник нового метода в живописи!) и кино о городском отшельнике и его уникальной многоквартирной деревне в Токио.