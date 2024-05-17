«Контур» и «Контраст», «Ночь музеев» и утро йоги в Кремле, арт-пиар и яхтинг: планы «НН.Собака.ru» на выходные

17 мая в 19:00 спешим попасть на премьеру спектакля «Вадик поет свою музыку» о поисках себя и своего места в мире. Главный герой решает основать собственный город в ближайшей неработающей IKEA, где все будет только по его правилам – без нравоучений и прочих взрослых выкрутасов. История о встрече с реальностью, взаимоотношениях со Вселенной, поисках себя и своего места в мире. Спектакль в прошлом году вошел в лонг-лист театральной нацпремии для детей «Арлекин».

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