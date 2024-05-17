«Контур» и «Контраст», «Ночь музеев» и утро йоги в Кремле, арт-пиар и яхтинг: планы «НН.Собака.ru» на выходные

Меряемся силами с ветром, слушаем музыку дюн, закатный сет и как Вадик поет в заброшенной IKEA, пробуем себя в дубляже и гвоздестояние.
Молодежный хор «Контраст» в DKRT
17 мая в 18:00 идем слушать хоровое исполнение Блока и Бродского, а еще народных песен в современном переложении. Хористы выступают с 2006 года и собрали за это время множество наград на международных конкурсах от Будапешта до Екатеринбурга.
12+
|Большая Покровская, 18
Премьера спектакля в ЦТМ
17 мая в 19:00 спешим попасть на премьеру спектакля «Вадик поет свою музыку» о поисках себя и своего места в мире. Главный герой решает основать собственный город в ближайшей неработающей IKEA, где все будет только по его правилам – без нравоучений и прочих взрослых выкрутасов. История о встрече с реальностью, взаимоотношениях со Вселенной, поисках себя и своего места в мире. Спектакль в прошлом году вошел в лонг-лист театральной нацпремии для детей «Арлекин».
12+
|Варварская, 32
Cinematica Orchestra в Нижегородской филармонии
17 мая в 20:00 находим время для просмотра масштабного киноспектакля. Четыре скрипки, два альта, две виолончели, рояль, контрабас, ударные, а кроме того, художественный свет, профессиональный звук, кадры из фильмов на большом экране и танцевальный перформанс. Cinematica играет саундтреки «Гарри Поттера», «Интерстеллара», «Дюны». Весь трек-лист здесь.
12+
|Кремль, 2
Ярмарка графики «Контур» в Sheraton
С 17 по 19 мая смотрим (и покупаем!) графику из собраний что-то около 40 галерей. На параллельной образовательной программе ярмарки изучаем арт-пиар и смотрим док на показе Called a Garment про вундеркинда стрит-арта. Больше подробностей о программе и участниках «Контура» в нашем материале.
12+
|Парковка отеля Sheraton и другие городские локации.
Ночь музеев – 2024
18 мая с 16:00 исследуем город на предмет искусства. Наблюдаем балаган с Кустодиевым и Репиным в Пакгаузах, берем мастер-класс у Ленинки по письму пером и чернилами, озвучиваем мультики в Арсенале. Наш ночной топ ищите тут.
0+
Выставка и маркет ню-графики в Нижполиграфе
18 мая с 14:00 идем смотреть и покупать графику с обнаженной натурой на выставку-маркет «Интимный мотив». 150 работ художника из Петербурга Васи Хорста и основательницы творческой группировки «Ничегострашного» Анны Гольдбаум. Некоторые из работ можно посмотреть здесь.
18+
|ул. Варварская, 32
Открытие навигации «Силы ветра»
18 мая с 12:00 пробуем себя в яхтинге (бесплатное занятие!), и в тот же день в 15:00 применяем полученные капитанские навыки на гонке для новичков. Еще будет торт, турнир по пинг-понгу (можно выиграть мерч и тренировки) и закатный сет от NatalyPirog. Проект «Сила ветра» устраивает регаты по всему миру, обучает водить яхту и выпускает журнал о путешествиях и парусной культуре.
18+
|наб. Гребного канала, 109г
Железнодорожные короткометражки в «Рекорде»
19 мая с 14:00 смотрим «Большое ограбление поезда» и «Приключение в английском вагоне». Показ сопровождают лекции киноведа и научного сотрудника Госфильмофонда Натальи Мокрушиной «Поезд в раннем кино». Обязательно к посещению всем, кто хочет узнать, с какого фильма началась история кинематографа.
12+
|ул. Пискунова, 11/7
Открытие сезона йоги в Еловом сквере
19 мая в 9:00 с целью подготовки тела к лету прибегаем к йоге на пленэре от Обнимасаны. Что может бодрить интенсивнее, чем «собака мордой вниз», а потом вверх, напротив Никольской башни кремля утром в воскресенье. Впрочем, на этот же день у обнимасанцев запланированы еще гвоздестояние, парная йога и гонг-медитация.
16+
|Еловый сквер, Кремль
Спектакли для взрослых и детей в театре «Преображение»
19 мая в 11:00 идем вместе с детьми на «Буратино», который будет учить нас жить без телефона (ну-ну). В 16:00 вновь оказываемся в знакомой комнате городского трактира, плотно населенной шулерами. Смотрим плутовских и мистических «Игроков» Гоголя – историю про тщеславие и игры, после которой страсть к азарту может существенно поуменьшиться.
6+
|ул. Июльских дней, 21/96
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
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