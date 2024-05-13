«Мы сломали стену на парковке отеля Sheraton»: и другие подробности подготовки ярмарки «Контур»

На «Контур» заявлено 40 участников из Нижнего Новгорода, обеих столиц и других городов: галереи, арт-инициативы, образовательные учреждения. Среди них Marina Gisich Gallery, Iragui Gallery, Deep List, «Объединение», Artwin Gallery и Grabar Gallery.

«Чтобы всех разместить, мы сломали стену на парковке отеля Sheraton. Эта площадка выбрана неслучайно: отель принадлежит одному из сооснователей ярмарки – Дмитрию Володину, что дает независимость проекту. Мы находимся на территории, где можем позволить себе любые застройки. Помимо этого, в отеле уже немало искусства – все залы заполнены работами современных художников из коллекции собственника. В каждом номере висит графика Антона Морокова (резидент студии «Тихая». – Прим. редактора).

Параллельная образовательная программа «Контура» стартует 18 мая и включает мастер-классы, лекции, экскурсии, паблик-токи про арт и PR, сильные кадры, чтение современного искусства, цветы и птиц.

«Будем разговаривать о том, как выжить на арт-рынке и как художникам работать с бизнесом. В этом году определенно будет еще интереснее. Мы сильно расширились. Например, в центре современного искусства Terminal A откроется персональная выставка Никиты Пирумова от галереи Marina Gisich. Это галерея из Санкт-Петербурга, одна из старейших в России. Свою экспозицию представит Grabar Gallery, ее основательница Наталья Грабарь будет сама проводить экскурсии. В этом году на «Контур» приезжают множество клубов-коллекционеров со всей России. Ярмарка станет центром российского арт-рынка на несколько дней».

Ряд работ, представленных на «Контуре», выкупят частные лица для последующей передачи в собрание Нижегородского государственного художественного музея. Это одна из важнейших миссий ярмарки.