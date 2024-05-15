Выставка и маркет ню-графики в Нижнем (всего один день!)

В мастерской Ничегострашного каждую неделю проходят встречи художников, индивидуальные и групповые занятия по живописи и рисунку, скульптуре и, конечно, ню-сессии, в одной из которых НН.Собака.ru приняла самое непосредственное участие.

Маркет «Интимный мотив» пройдет 18 мая с 14:00 до 20:00 в Нижполиграфе, Варварская, 32, 3 этаж

Вася Хорст — рисовальщик, иллюстратор, акварелист, сокуратор нескольких арт-проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Его работы находятся в собраниях Русского музея, центра современного искусства «Гараж», галереи «Эрарта».