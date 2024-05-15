18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Выставка и маркет ню-графики в Нижнем (всего один день!)

18 мая художник из Петербурга Вася Хорст (впервые в Нижнем) и основательница творческой группировки Ничегострашного* представят более 150 графических работ на выставке «Интимный мотив». Можно будет и посмотреть, и купить.

Анна Гольдбаум: «Полгода мы не могли с Васей договориться, но “о чудо!” – созрели на маркет. Сейчас вообще очень тяжело выставлять ню, а уж тем более продавать. У меня будет около 50 рисунков 2003 и 2004 годов, остальное Васино. Даже если ничего не планируете покупать – советую прийти, такие художники в нашем городе не часто бывают»

В мастерской Ничегострашного каждую неделю проходят встречи художников, индивидуальные и групповые занятия по живописи и рисунку, скульптуре и, конечно, ню-сессии, в одной из которых НН.Собака.ru приняла самое непосредственное участие. 

Маркет «Интимный мотив» пройдет 18 мая с 14:00 до 20:00 в Нижполиграфе, Варварская, 32, 3 этаж

Вася Хорст — рисовальщик, иллюстратор, акварелист, сокуратор нескольких арт-проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Его работы находятся в собраниях Русского музея, центра современного искусства «Гараж», галереи «Эрарта».

Текст: Владимир Трепитов
Фото: предоставлены Анной Гольдбаум

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: