Выставка и маркет ню-графики в Нижнем (всего один день!)

18 мая художник из Петербурга Вася Хорст (впервые в Нижнем) и основательница творческой группировки Ничегострашного* представят более 150 графических работ на выставке «Интимный мотив». Можно будет и посмотреть, и купить.
Анна Гольдбаум: «Полгода мы не могли с Васей договориться, но “о чудо!” – созрели на маркет. Сейчас вообще очень тяжело выставлять ню, а уж тем более продавать. У меня будет около 50 рисунков 2003 и 2004 годов, остальное Васино. Даже если ничего не планируете покупать – советую прийти, такие художники в нашем городе не часто бывают»
В мастерской Ничегострашного каждую неделю проходят встречи художников, индивидуальные и групповые занятия по живописи и рисунку, скульптуре и, конечно, ню-сессии, в одной из которых НН.Собака.ru приняла самое непосредственное участие.
Маркет «Интимный мотив» пройдет 18 мая с 14:00 до 20:00 в Нижполиграфе, Варварская, 32, 3 этаж
Текст: Владимир Трепитов
Фото: предоставлены Анной Гольдбаум
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