На Ночь глядя

Устраивают балаган и фотосеансы с переодеванием во все историческое, гадают на пуговицах и учат писать пером, озвучивают мультфильмы и открывают почтовые отделения. «НН.Собака.ru» наметила себе маршрут на «Ночь музеев – 2024», вам тоже наверняка пригодится. Акция в Нижнем и по всей стране проходит 18 мая, но есть исключения.
Пакгаузы
«Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» – феноменальный выставочный проект-посвящение русской ярмарке, в непосредственной близости от Нижегородской. Совместная экспозиция трех десятков музеев, среди которых Третьяковка, НГХМ, Русский музей и Эрмитаж. На выставке можно увидеть картины Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Виктора Васнецова, Наталии Гончаровой плюс более 100 экспонатов древнерусской иконописи, живописи и графики.
Место: ул. Стрелка, 21, лит. И
Время: 16:00–22:00
Библиотека им. Ленина
Ленинка в музейную ночь устраивает творческую мастерскую, где можно будет попрактиковаться в письме пером, сделать закладку (спокойно) или оберег! Также обещаны мастер-классы и буккроссинг. А на площадке Школы креативных индустрий библиотека проведет виртуальную экскурсию по музеям мира.
Место: ул. Варварская, 3д/3в
Время: 16:00–22:00
Русский музей фотографии
В РМФ идем на мастер-класс по фотопечати и за фотосессией в исторических костюмах. Кроме того, анонсированы лекция «Женщины-фотографы в XIX веке: коммерция, исследования и искусство» и квиз по истории города «Нижний – Горький – Нижний».
Место: ул. Пискунова, 9а
Время: 15:00–23:00
Музей моды и портновского искусства им. Ламановой
Исследуем изнанку портновского ремесла и загадочную историю императорского кутюрье. Бонус: возможность загадать желание с помощью волшебной пуговицы! Пока все очень интересно.
Место: ул. Сергиевская, 8, пом. П2
Время: 16:00–22:00
Усадьба Рукавишниковых (Нижегородский музей-заповедник)
В одном из самых красивых пространств города изучаем жизнь нижегородского купечества (узорчатый паркет, гостиные в стиле барокко и рококо) и отправляем близким письмо/открытку с горьковскими марками. Да, тут организуют настоящую почтовую станцию (корреспонденция принимается с 16:00 до 21:00), а музей будет открыт до 22:00.
Место: Верхневолжская набережная, 7
Время: 16:00–22:00
Игрушечный музей и «Кладовка»
Советские игрушки, пластинки и книги, а также мелочи, что навевают теплые воспоминания из детства. В «Кладовке» можно послушать музыку практически на любом носителе, известном человечеству, купить виниловую пластинку, авторский хендмейд, книги нижегородских поэтов и писателей, картины и фотографии. Погружение начинается уже в арт-дворе музея.
Место: ул. Б. Покровская, 8
Время: 16:00–22:00
«Заповедные кварталы»
19 мая отправляемся на свидание со старинными усадьбами и садами в центре города, посмотрим на дом с совой на чердаке, изучим «шишечки» и «батоны». Команда кварталов обещает рассказать, чем жили, как отдыхали и знакомились горожане на рубеже XIX–XX веков. Поделятся правдивыми историями и достоверными слухами о Горьком, Шаляпине, и не только.
Место: ул. Варварская, 32
Время: 12:00–20:00
Арсенал
В Арсенале можно будет попробовать себя в роли актера дубляжа, озвучив советский мультфильм (кстати, 24 мая здесь стартует фестиваль анимации БФМ), а еще создать собственный коллаж и принять участие в настольных играх миллениалов и бумеров. Также в программе арт-медиация по текущим выставкам и музыкальный лайв во дворе музея, вдохновленный стилистикой африканского сафари.
Место: Кремль, 6
Время: 16:00–22:00
Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель»
После майского снега в пору резать оливье и выбирать елочные игрушки. Фабрика ведет свою историю от артели «Детская игрушка», основанной еще в 1936 году. Здесь вы сможете увидеть, как выдувают знаменитые стеклянные шары, и познакомиться с уникальной коллекцией елочных украшений. Но необходима предварительная регистрация.
Место: шоссе Жиркомбината, 8а
Время: 15:00–18:30
Фото: архив редакции
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