На Ночь глядя

19 мая отправляемся на свидание со старинными усадьбами и садами в центре города, посмотрим на дом с совой на чердаке, изучим «шишечки» и «батоны». Команда кварталов обещает рассказать, чем жили, как отдыхали и знакомились горожане на рубеже XIX–XX веков. Поделятся правдивыми историями и достоверными слухами о Горьком, Шаляпине, и не только.

Место: ул. Варварская, 32

Время: 12:00–20:00