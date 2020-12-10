Афиша в Нижнем Новгороде на 11–13 декабря

«Oscar shorts 2020. Игровое кино»

В пространстве «Кинофактура» пройдет показ кинолент премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм 2020», а после просмотра можно обсудить работы с нижегородским киноведом Павлом Тимошиновым. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Билеты на мероприятие можно приобрести, перейдя по ссылке.