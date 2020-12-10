Афиша в Нижнем Новгороде на 11–13 декабря

В еженедельной подборке событий на предстоящий уикенд от «НН.Собака.ru» — инсталляция в пространстве Цех *, фестиваль короткометражек, кинопоказ номинантов и победителей премии «Оскар», онлайн–концерт и многое другое.
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автор фото — Анастасия Кузнецова
До 15 декабря
Место: улица Варварская, 32А
В эти выходные в пространстве Цех * еще можно успеть посмотреть инсталляцию Arrival от медиахудожников 404.zero — последний день показа 15 декабря. «Перманентное "прибытие"» – так авторы формулируют тему работы — погружение в ничто и растворение во всем. Детям до трех лет и лицам, чувствительным к интенсивному свету, посещать инсталляцию не рекомендуется. ⠀
11–13 декабря
Место: «Орленок» (Большая покровская, 39А)
В кинотеатре «Орленок» покажут программу V фестиваля короткометражек Kinematic Shorts. В нее вошли шесть игровых фильмов, отобранных по итогам открытого конкурса. Зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм, который получит главный приз фестиваля. Голосование откроют в день премьеры. Киноработы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
12 декабря
Время: 18:30
Место: улица Большая Покровская, 13
На сцене нижегородского театра драмы представят спектакль «Доктор Живаго», в основу которого легла семнадцатая часть романа Бориса Пастернака — «Стихотворения Юрия Живаго». Создатели спектакля погрузят зрителя в удивительную атмосферу, где художественная, музыкальная и поэтическая образность значат гораздо больше, чем бытовые подробности.
13 декабря
Время: 18:00
Место: «Кинофактура» (Варварская улица, 32Д)
«Oscar shorts 2020. Игровое кино»
В пространстве «Кинофактура» пройдет показ кинолент премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм 2020», а после просмотра можно обсудить работы с нижегородским киноведом Павлом Тимошиновым. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Билеты на мероприятие можно приобрести, перейдя по ссылке.
Онлайн
Артисты Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина приехали в музей-заповедник «Болдино» и в интерьерах исторических залов исполнили романсы на стихи Пушкина. На этот раз, впервые в истории фестиваля, ежегодный концерт проходит онлайн.
Посмотреть полную запись концерта в усадьбе «Болдино» можно, перейдя по ссылке.
13 декабря
Время: 18:00
Место: ТЦ «НЕБО» улица Большая Покровская, 82
В это воскресенье пройдет онлайн–показ постановки по пьесе знаменитого драматурга Ивана Вырыпаева. Звездные исполнители сами не знают, в каком составе выйдут на сцену, поэтому монологи их героев звучат каждый раз по-новому. Одно остается неизменным: до предела честный разговор затрагивает самые болезненные точки современного человека – от мировой политики до сугубо личных проблем.
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