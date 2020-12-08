В Нижнем Новгороде фестиваль «Болдинская осень» проходит в онлайн–формате

Артисты Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина приехали в музей-заповедник «Болдино» и в интерьерах исторических залов исполнили романсы на стихи Пушкина. На этот раз, впервые в истории фестиваля, действие развернулось не только в музее «Болдино», но и в усадьбе писателя в селе Львовка.

«Сегодня Болдинская осень поэта приобретает для нас новое значение – ведь почти двести лет назад Пушкин и сам находился здесь на карантине из-за эпидемии холеры – как и мы сейчас. Конечно, следующая «Болдинская осень» обязательно состоится со зрителями, но и цифровые технологии станут важной частью этого мероприятия», — сообщил художественный руководитель театра Александр Топлов.

Посмотреть полную запись концерта в усадьбе «Болдино» можно перейдя по ссылке.





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