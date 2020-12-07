18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы

В «Орленке» покажут программу фестиваля короткометражного кино «Kinematic shorts–2020»

С 10 по 16 декабря в кинотеатре «Орленок» покажут программу V фестиваля короткометражек «Kinematic Shorts». В нее вошли шесть игровых фильмов, отобранных по итогам открытого конкурса. Зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм, который получит главный приз фестиваля.

 

Голосование за понравившийся фильм откроют в день премьеры. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Полная программа фестиваля:

«Я окажусь за решеткой»

  • драма о домохозяйке Морин, которая решает изменить свою судьбу, но на пути к новой жизни попадает в автокатастрофу, нести ответственность за кровавые последствия которой не хочет никто из участников.

«Рама»

  • короткая комедийная рефлексия на тему того, как мы воспринимаем искусство, и чем создается его ценность.

«Доброй ночи»

  • главный герой, приезжий в Гане, получает задание найти детей для опасной работы. Познакомившись на футбольном поле с энергичными Матильдой и Принцем и проведя с ними целый день, он проникается к ним симпатией и начинает сомневаться, стоит ли подвергать их опасности.

«Анна»

  • Анна – мать одиночка, безрадостно живущая в украинской провинции. Однажды на работе она слышит объявление о вечере встречи с холостыми американцами, которые приезжают в Украину найти свою любовь.

«Лысина»

  • мужчина запирается в квартире, чтобы попробовать гель, который должен вернуть ему потерянные волосы. Но действие геля оказывается настолько мощным, что главный герой едва в силах справится с последствиями.

«Ты голоден?»

  • кинолента об отсутствие диалога в семье и наличие огромного количества материнских страхов, которые приводят к целой серии нелепых происшествий.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты