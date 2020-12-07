В «Орленке» покажут программу фестиваля короткометражного кино «Kinematic shorts–2020»

С 10 по 16 декабря в кинотеатре «Орленок» покажут программу V фестиваля короткометражек «Kinematic Shorts». В нее вошли шесть игровых фильмов, отобранных по итогам открытого конкурса. Зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм, который получит главный приз фестиваля.
Голосование за понравившийся фильм откроют в день премьеры. Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Полная программа фестиваля:
«Я окажусь за решеткой»
- драма о домохозяйке Морин, которая решает изменить свою судьбу, но на пути к новой жизни попадает в автокатастрофу, нести ответственность за кровавые последствия которой не хочет никто из участников.
«Рама»
- короткая комедийная рефлексия на тему того, как мы воспринимаем искусство, и чем создается его ценность.
«Доброй ночи»
- главный герой, приезжий в Гане, получает задание найти детей для опасной работы. Познакомившись на футбольном поле с энергичными Матильдой и Принцем и проведя с ними целый день, он проникается к ним симпатией и начинает сомневаться, стоит ли подвергать их опасности.
«Анна»
- Анна – мать одиночка, безрадостно живущая в украинской провинции. Однажды на работе она слышит объявление о вечере встречи с холостыми американцами, которые приезжают в Украину найти свою любовь.
«Лысина»
- мужчина запирается в квартире, чтобы попробовать гель, который должен вернуть ему потерянные волосы. Но действие геля оказывается настолько мощным, что главный герой едва в силах справится с последствиями.
«Ты голоден?»
- кинолента об отсутствие диалога в семье и наличие огромного количества материнских страхов, которые приводят к целой серии нелепых происшествий.
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