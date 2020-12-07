В «Орленке» покажут программу фестиваля короткометражного кино «Kinematic shorts–2020»

С 10 по 16 декабря в кинотеатре «Орленок» покажут программу V фестиваля короткометражек «Kinematic Shorts». В нее вошли шесть игровых фильмов, отобранных по итогам открытого конкурса. Зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм, который получит главный приз фестиваля.