В «Кинофактуре» пройдет показ программы «Oscar shorts 2020»

В пространстве «Кинофактура» пройдет показ кинолент премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм 2020». Все киноработы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
13 декабря в 18:00 в «Кинофактуре» пройдет показ «Oscar shorts 2020. Игровое кино», а после просмотра можно обсудить работы с нижегородским киноведом Павлом Тимошиновым.
Полная программа кинопоказа:
«Окно напротив»
- картина – обладатель премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм». Молодая мама Алли разочаровывается в своей рутинной жизни, интерес к жизни возвращается после того, как двое 20–летних молодых людей перебираются жить в квартиру напротив ее дома.
«Футбольный клуб Нефты»
- на юге Туниса два брата посреди пустыни находят осла. К их удивлению, животное слушает музыку в наушниках.
«Сария»
- фильм основан на реальной истории двух неразлучных сестрах сирот, которые борются с ежедневными трудностями в приюте в Гватемале.
«Братство»
- фильм исследует взаимоотношения в тунисской семье, в которую после долгого отсутствия возвращается сын с новой женой из Сирии, носящей полный никаб. У отца возникают подозрения, что его сын вступил в исламскую террористическую организацию.
«Сестра»
- главная героиня ночью возвращается в машине. Водитель автомобиля молчалив и подозрителен. Чувствуя исходящую от него опасность, она решается на телефонный звонок, который должен стать самым важным в ее жизни.
Билеты на мероприятие можно приобрести перейдя по ссылке.
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