В «Кинофактуре» пройдет показ программы «Oscar shorts 2020»

13 декабря в 18:00 в «Кинофактуре» пройдет показ «Oscar shorts 2020. Игровое кино», а после просмотра можно обсудить работы с нижегородским киноведом Павлом Тимошиновым.

Полная программа кинопоказа:

«Окно напротив»

картина – обладатель премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм». Молодая мама Алли разочаровывается в своей рутинной жизни, интерес к жизни возвращается после того, как двое 20–летних молодых людей перебираются жить в квартиру напротив ее дома.

«Футбольный клуб Нефты»

на юге Туниса два брата посреди пустыни находят осла. К их удивлению, животное слушает музыку в наушниках.

«Сария»

фильм основан на реальной истории двух неразлучных сестрах сирот, которые борются с ежедневными трудностями в приюте в Гватемале.

«Братство»

фильм исследует взаимоотношения в тунисской семье, в которую после долгого отсутствия возвращается сын с новой женой из Сирии, носящей полный никаб. У отца возникают подозрения, что его сын вступил в исламскую террористическую организацию.

«Сестра»

главная героиня ночью возвращается в машине. Водитель автомобиля молчалив и подозрителен. Чувствуя исходящую от него опасность, она решается на телефонный звонок, который должен стать самым важным в ее жизни.

Билеты на мероприятие можно приобрести перейдя по ссылке.





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