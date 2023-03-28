Нижегородец Валентин Малинин выступит на сцене Пакгаузов

Пианисты Pianissimo проекта дают сольные концерты на самых громких площадках мира – от Ла Скала и Карнеги-холла до Альберт-холла и Берлинской филармонии.

Нижегородцы уже успели посетить выступления Владислава Хандогия и Ильи Папояна. А также пианиста Николая Кузнецова и Лоренцо Баньяти.

Ранее лауреат международных конкурсов и воспитанник Московской государственной консерватории им. Чайковского Энджел Вонг рассказал НН.Собака.ru о своем пути в России, конкуренции в музыке и участии в цикле концертов фортепианной музыки Pianissimo.

Узнать подробнее о цикле Pianissimo и ближайших концертах можно здесь.

«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.