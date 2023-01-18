Фортепианный цикл концертов в Пакгаузах

Культурный центр Пакгаузы в партнерстве с проектом Pianissimo откроет цикл концертов фортепианной музыки. На сцену выйдет ведущие молодые исполнители России.
Концерты и фестивали Pianissimo знакомят широкую аудиторию с молодыми пианистами в редких и красивых локациях. Среди участников проекта музыканты, выступающие в Ла Скала и Карнеги-холле, в Альбертхолле и Берлинской филармонии.
Шанс посетить знаковый проект будет и у нижегородцев. Публикуем программу:
- 17 февраля — Владислав Хандогий (Минск)
- 19 февраля — Илья Папоян (Санкт-Петербург)
- 25 февраля — Николай Кузнецов (Москва)
- 26 февраля — Энджел Вонг (Лос-Анджелес)
- 3 марта — Константин Емельянов (Краснодар)
Подробнее о перерождении Пакгаузов рассказывали здесь.
«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.
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Фото: архив редакции
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