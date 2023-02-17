Белорусский пианист Владислав Хандогий выступит на сцене Пакгаузов

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

В первую очередь, наверное, потому что я люблю классическую музыку больше всего. Мне кажется, в ней отражается вся душевная составляющая людей и всего мира.

Пианист - это тот, кто научился и играет или тот, кто постоянно учится?

Пианист-это тот человек, который играет и наслаждается игрой на рояле. Естественно, научиться всему невозможно, поэтому пианист постоянно учится.

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

Я стараюсь не разделять публику на свою и зарубежную. Естественно, она отличается, так как все люди разные.

Вас называют «Восходящей звездой мирового музыкального небосклона». Как выглядит идеальный день восходящей звезды?

Наверное, это хорошо выспаться, поиграть на инструменте и вкусно покушать. Большего и не надо.

Составьте свой топ самых модных и крутых мировых музыкантов современности.

Ну, к сожалению, такого топа у меня нет. Есть музыканты, которые мне нравятся в определенной музыке, но так, чтобы во всем, увы, нет.

Что для вас значит быть светским человеком и вести светскую жизнь?

Для меня вести светскую жизнь-это пообщаться с друзьями, позаниматься делами, не относящимися к музыке.

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Для меня участие в Pianissimo- это праздник, которого я всегда жду и упорно готовлюсь. Это всегда стиль и необычно. Очень рад теперь играть Нижнем Новгороде, ни разу там не был!

Ранее лауреат международных конкурсов и воспитанник Московской государственной консерватории им. Чайковского Энджел Вонг рассказал НН.Собака.ru о своем пути в России, конкуренции в музыке и участии в цикле концертов фортепианной музыки Pianissimo.

Узнать подробнее о цикле Pianissimo и ближайших концертах можно здесь.

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