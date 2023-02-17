Белорусский пианист Владислав Хандогий выступит на сцене Пакгаузов

Уже сегодня, 17 февраля, пианист из Беларуси Владислав Хандогий откроет цикл концертов фортепианной музыки проекта Pianissimo. Мы задали ему несколько вопросов, чтобы узнать его получше.
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
В первую очередь, наверное, потому что я люблю классическую музыку больше всего. Мне кажется, в ней отражается вся душевная составляющая людей и всего мира.
Пианист - это тот, кто научился и играет или тот, кто постоянно учится?
Пианист-это тот человек, который играет и наслаждается игрой на рояле. Естественно, научиться всему невозможно, поэтому пианист постоянно учится.
Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?
Я стараюсь не разделять публику на свою и зарубежную. Естественно, она отличается, так как все люди разные.
Вас называют «Восходящей звездой мирового музыкального небосклона». Как выглядит идеальный день восходящей звезды?
Наверное, это хорошо выспаться, поиграть на инструменте и вкусно покушать. Большего и не надо.
Составьте свой топ самых модных и крутых мировых музыкантов современности.
Ну, к сожалению, такого топа у меня нет. Есть музыканты, которые мне нравятся в определенной музыке, но так, чтобы во всем, увы, нет.
Что для вас значит быть светским человеком и вести светскую жизнь?
Для меня вести светскую жизнь-это пообщаться с друзьями, позаниматься делами, не относящимися к музыке.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Для меня участие в Pianissimo- это праздник, которого я всегда жду и упорно готовлюсь. Это всегда стиль и необычно. Очень рад теперь играть Нижнем Новгороде, ни разу там не был!
Ранее лауреат международных конкурсов и воспитанник Московской государственной консерватории им. Чайковского Энджел Вонг рассказал НН.Собака.ru о своем пути в России, конкуренции в музыке и участии в цикле концертов фортепианной музыки Pianissimo.
Узнать подробнее о цикле Pianissimo и ближайших концертах можно здесь.
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