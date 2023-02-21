Пианист Николай Кузнецов выступит на сцене Пакгаузов

25 февраля пианист Николай Кузнецов выступит в рамках цикла концертов фортепианной музыки проекта Pianissimo.
Музыкант — обладатель Гран-при конкурса Monte-Carlo Piano Masters, лауреат конкурса Wandering Music Stars, международного конкурса имени Рикардо Виньеса и других престижных музыкальных состязаний.
В его исполнении гости услышат Бетховена, Шуберта, Листа, Равеля и других композиторов.
Нижегородцы уже успели посетить выступления Владислава Хандогия и Ильи Папояна.
Ранее лауреат международных конкурсов и воспитанник Московской государственной консерватории им. Чайковского Энджел Вонг рассказал НН.Собака.ru о своем пути в России, конкуренции в музыке и участии в цикле концертов фортепианной музыки Pianissimo.
Узнать подробнее о цикле Pianissimo и ближайших концертах можно здесь.
«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.
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Фото: архив организаторов
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