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Музыка

Лоренцо Баньяти выступит на сцене Пакгаузов

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3 марта итальянский пианист Лоренцо Баньяти выступит в рамках цикла концертов Pianissimo. Пианисты проекта дают сольные концерты на самых громких площадках мира – от Ла Скала и Карнеги-холла до Альберт-холла и Берлинской филармонии.

 

Нижегородцы уже успели посетить выступления Владислава Хандогия и Ильи Папояна. А 3 марта пройдет концерт Лоренцо Баньяти. После него «НН.Собака.ru» организует светскую коктейльную вечеринку, где будет уникальная возможность пообщаться с музыкантами и известными гостями в одном из лучших ресторанов города Dodici Seafood.

Ранее лауреат международных конкурсов и воспитанник Московской государственной консерватории им. Чайковского Энджел Вонг рассказал НН.Собака.ru о своем пути в России, конкуренции в музыке и участии в цикле концертов фортепианной музыки Pianissimo.

Узнать подробнее о цикле Pianissimo и ближайших концертах можно здесь.

«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.


 

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Фото: архив героя

 

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