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Музыка

В Арсенале выступит квартет N'Caged

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10 марта в Арсенале пройдет концерт вокального квартета N'Caged «A capella XVI–XXI. Мотеты, мадригалы, песни».

 

Гости услышат произведения ведущих мастеров музыки Ренессанса — Палестрины, Аркадельта, а также интерпретацию формата вокальной музыки без сопровождения от главных российских композиторов современности — Алексея Сысоева и Владимира Горлинского.

Исполнители: Арина Зверева, Ольга Россини, Сергей Малинин и Илья Лаптев.

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Напомним, Анна Гор покинула должность директора Арсенала. Заведующим Арсенала с 15 февраля назначен Александр Комаров, занимавший должность ведущего специалиста отдела творческих проектов музея. Об этом «НН.Собака.ru» сообщили в музее.

А узнать подробнее о планах музея на 2023 год можно здесь.


 

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Фото: сайт Арсенала

 

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