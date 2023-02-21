В Арсенале выступит квартет N'Caged

10 марта в Арсенале пройдет концерт вокального квартета N'Caged «A capella XVI–XXI. Мотеты, мадригалы, песни».
Гости услышат произведения ведущих мастеров музыки Ренессанса — Палестрины, Аркадельта, а также интерпретацию формата вокальной музыки без сопровождения от главных российских композиторов современности — Алексея Сысоева и Владимира Горлинского.
Исполнители: Арина Зверева, Ольга Россини, Сергей Малинин и Илья Лаптев.
12+
Напомним, Анна Гор покинула должность директора Арсенала. Заведующим Арсенала с 15 февраля назначен Александр Комаров, занимавший должность ведущего специалиста отдела творческих проектов музея. Об этом «НН.Собака.ru» сообщили в музее.
А узнать подробнее о планах музея на 2023 год можно здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сайт Арсенала
Комментарии (0)