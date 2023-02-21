В Арсенале выступит квартет N'Caged

Гости услышат произведения ведущих мастеров музыки Ренессанса — Палестрины, Аркадельта, а также интерпретацию формата вокальной музыки без сопровождения от главных российских композиторов современности — Алексея Сысоева и Владимира Горлинского.

Исполнители: Арина Зверева, Ольга Россини, Сергей Малинин и Илья Лаптев.

12+

Напомним, Анна Гор покинула должность директора Арсенала. Заведующим Арсенала с 15 февраля назначен Александр Комаров, занимавший должность ведущего специалиста отдела творческих проектов музея. Об этом «НН.Собака.ru» сообщили в музее.

А узнать подробнее о планах музея на 2023 год можно здесь.





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Фото: сайт Арсенала