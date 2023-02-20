Планы работы Арсенала на 2023 год

Так, до 9 апреля гости могут посетить масштабную выставку «Названо Вазари. Возрождение». С 30 марта по 1 апреля откроется форум науки и искусства «Универсум». В его программе — междисциплинарные лекции, экскурсии, дискуссии и концерты.

Кроме того, в 2023 году фестиваль текстов об искусстве «Вазари» станет юбилейным. Он пройдет 22–24 сентября уже в десятый раз.

Важным направлением работы Арсенала остается сотрудничество с музеями города. Один из таких проектов — фестиваль графики на Музейной набережной. Также продолжится сотрудничество с музеем-заповедником «Щелоковский хутор» – подготовка ландшафтной оперы «Покрова».

10 марта для широкой публики откроется выставка «До и после: проекты в арт-резиденции "Выкса"» по итогам шестилетней работы арт-резиденции в Выксе Нижегородской области.

Напомним, Анна Гор покинула должность директора Арсенала. Заведующим Арсенала с 15 февраля назначен Александр Комаров, занимавший должность ведущего специалиста отдела творческих проектов музея. Об этом «НН.Собака.ru» сообщили в музее.









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Фото: архив пресс-служб





