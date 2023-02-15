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Искусство

Александр Комаров о своем назначении заведующим Арсенала

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Александр Комаров стал заведующим одного из главных нижегородских музейных пространств — Арсенала. Что это назначение значит для него, рассказывает он сам.

 

 

Александр Комаров

Заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ «Арсенал»)

«В 2004 году я впервые попал в Арсенал как простой зритель. 2005 я уже волонтер и помогаю таким же молодым и бодрым как и я понимать современное искусство. 2012 год и я уже сотрудник и впереди огромное количество фестивалей, концертов, фильмов и лекций. Сегодня я стал руководителем нашего корабля, впереди еще много свершений. Поехали!», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

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