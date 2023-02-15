Александр Комаров о своем назначении заведующим Арсенала

Александр Комаров стал заведующим одного из главных нижегородских музейных пространств — Арсенала. Что это назначение значит для него, рассказывает он сам.
Александр Комаров
Заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ «Арсенал»)
«В 2004 году я впервые попал в Арсенал как простой зритель. 2005 я уже волонтер и помогаю таким же молодым и бодрым как и я понимать современное искусство. 2012 год и я уже сотрудник и впереди огромное количество фестивалей, концертов, фильмов и лекций. Сегодня я стал руководителем нашего корабля, впереди еще много свершений. Поехали!», — написал он на своей странице «ВКонтакте».
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