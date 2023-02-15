Александр Комаров о своем назначении заведующим Арсенала

Заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ «Арсенал»)

«В 2004 году я впервые попал в Арсенал как простой зритель. 2005 я уже волонтер и помогаю таким же молодым и бодрым как и я понимать современное искусство. 2012 год и я уже сотрудник и впереди огромное количество фестивалей, концертов, фильмов и лекций. Сегодня я стал руководителем нашего корабля, впереди еще много свершений. Поехали!», — написал он на своей странице «ВКонтакте».