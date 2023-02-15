Анна Гор покинула должность директора Арсенала

С 15 февраля заведующим назначен Александр Комаров. Ранее он занимал должность ведущего специалиста отдела творческих проектов музея.

Как нам сообщили в Арсенале, Анна Марковна (лауреат и эксперт премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода») пошла на повышение и теперь назначена заместителем директора Пушкинского музея по региональному развитию. Она будет курировать деятельность шести региональных филиалов, а также заниматься проектами музея в разных городах.

А Александр — «очень достойная кандидатура, наделенная доверием бывшего руководства». В музее подчеркнули, что у нового руководителя за плечами множество сильных интересных проектов, он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, активный, динамичный сотрудник.



Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб