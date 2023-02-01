Беларусский пианист Владислав Хандогий выступит на сцене Пакгаузов

Пианист из Беларуси Владислав Хандогий откроет цикл концертов фортепианной музыки проекта Pianissimo и Нижегородского Оперного театра на сцене концертного Пакгауза 17 февраля. Молодой музыкант уже знаком со многими сценами России, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Швейцарии, а в феврале впервые приедет в Нижний Новгород. Мы задали ему несколько вопросов, чтобы узнать его получше.
Я люблю классическую музыку больше всего. Мне кажется, в ней отражается вся душевная составляющая людей и всего мира.
Пианист - это тот, кто играет и наслаждается игрой на рояле.
Пианисты учатся постоянно. Сразу всему научиться невозможно.
Стараюсь не разделять публику на свою и зарубежную. Но, естественно, они отличаются. Все люди разные.
Мой идеальный день - хорошо выспаться, поиграть на инструменте и вкусно покушать. Большего и не надо.
У меня нет топа мировых музыкантов. Есть те, которые мне нравятся в определенной музыке, но так, чтобы во всем - увы, нет.
Участие в Pianissimo для меня праздник, который жду и к которому упорно готовлюсь. Это всегда стильно и необычно. Очень рад теперь играть в Нижнем Новгороде, ни разу не был!
Pianissimo - концерты и фестивали, которые знакомят широкую аудиторию с академической музыкой и молодыми пианистами в уникальных локациях. Проект уже проходил в Эрмитаже, в Питере, и в «ГЭС-2», в Москве. А теперь приедет в нижегородские Пакгаузы.
Алексей Городнев, основатель фестиваля: «Одна из наших целей - расширить географию фортепианного фестиваля Pianissimo, тем самым дать возможность артистам выступать на новых площадках, тем более таких современных как культурный центр Пакгаузы. Для аудитории это прекрасная возможность познакомиться с молодыми артистами, некоторые из которых будут впервые давать сольные концерты в Нижнем Новгороде»
Программа проекта приобретет новые фишки в Нижнем. Например, кроме концертов планируют организовать несколько творческих встреч. Первую проведут 17 февраля сразу после концерта Владислава Хандогия. Слушатели смогут пообщаться с исполнителем о музыке, композиторах, их великих сочинениях и тонкостях исполнения.
Комментарии (0)