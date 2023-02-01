Беларусский пианист Владислав Хандогий выступит на сцене Пакгаузов

Я люблю классическую музыку больше всего. Мне кажется, в ней отражается вся душевная составляющая людей и всего мира.

Пианист - это тот, кто играет и наслаждается игрой на рояле.

Пианисты учатся постоянно. Сразу всему научиться невозможно.

Стараюсь не разделять публику на свою и зарубежную. Но, естественно, они отличаются. Все люди разные.

Мой идеальный день - хорошо выспаться, поиграть на инструменте и вкусно покушать. Большего и не надо.

У меня нет топа мировых музыкантов. Есть те, которые мне нравятся в определенной музыке, но так, чтобы во всем - увы, нет.

Участие в Pianissimo для меня праздник, который жду и к которому упорно готовлюсь. Это всегда стильно и необычно. Очень рад теперь играть в Нижнем Новгороде, ни разу не был!