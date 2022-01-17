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Видео дня: новогодний Нижний Новгород с высоты птичьего полета. Только посмотрите!

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Публикуем завораживающее видео аэросъемки Нижнего Новгорода — городские must-see локации в лучах новогодних огней. Посмотрите на Ярмарку, Стрелку, парк «Швейцария» и другие точки притяжения с высоты птичьего полета!

 

Автор 5-минутного ролика показал все главные новогодние локации города. Здесь — Нижегородский кремль, Ярмарка, парк «Швейцария», Стрелка, площадь Горького, канатная дорога и многое другое. Смотрите видео, вдохновляйтесь и если не успели сделать красивые фото, поторопитесь!

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Фото: Никита Духник

 

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