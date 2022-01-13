Видео дня: первый в этом году опасный фрирайд от Нижегородских сноубордистов

В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как сноубордисты–фрирайэдеры спустились по заснеженной Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. В комментариях к посту мнения пользователей соцсетей разделились: одни назвали такой спуск — веселым и увлекательным. Другие переживают за состояние обновленной к 800-летию Нижнего лестницы. Горожане бояться, что объект культурного наследия будет разрушен.

Напомним, на Нижневолжской набережной около Канавинского моста открылась новая детская площадка в рамках программы благоустройства «Среда 800». По периметру площадки высажено много зелени — клены, яблони и кустарники. Они будут давать тень и защищать от ветра.

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Фото: pexels