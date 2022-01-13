18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Видео дня: первый в этом году опасный фрирайд от Нижегородских сноубордистов

Поделиться:

Сноубордисты из Нижнего Новгорода устроили первый в этом году опасный фрирайд на склоне у Чкаловской лестницы. Посмотрите, как это было!

 

В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как сноубордисты–фрирайэдеры спустились по заснеженной Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. В комментариях к посту мнения пользователей соцсетей разделились: одни назвали такой спуск — веселым и увлекательным. Другие переживают за состояние обновленной к 800-летию Нижнего лестницы. Горожане бояться, что объект культурного наследия будет разрушен.

Напомним, на Нижневолжской набережной около Канавинского моста открылась новая детская площадка в рамках программы благоустройства «Среда 800». По периметру площадки высажено много зелени — клены, яблони и кустарники. Они будут давать тень и защищать от ветра.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: