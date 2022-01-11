Когда в Нижнем Новгороде начнут убирать новогодние украшения? Названа дата

В столице Приволжья уже готовятся убирать новогодние украшения, радовавшие нижегородцев в январские выходные. Рассказываем, когда их начнут снимать.
автор фото — Алексей Шевченко
По словам пресс-службы администрации города, праздничную иллюминацию с улиц Нижнего Новгорода начнут демонтировать в феврале.
Световые инсталляции будут украшать городские пространства весь январь, а до февраля можно будет полюбоваться трехмерными фигурами животных. Отмечается, что украшения на улице Большой Покровской останутся до конца зимы, а световой потолок уберут в марте.
Кроме того, новогоднее оформление Нижегородского кремля не будут снимать до конца января. Главная новогодняя локация Нижнего — Ярмарка — будет радовать горожан до 19 января. В парке «Швейцария» иллюминацию обещают не снимать до конца зимы.
Напомним, 25 декабря на Нижегородской ярмарке открылся каток. Стало известно, когда его закроют для посетителей. Рассказываем по ссылке.
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