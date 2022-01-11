Когда в Нижнем Новгороде начнут убирать новогодние украшения? Названа дата

Кроме того, новогоднее оформление Нижегородского кремля не будут снимать до конца января. Главная новогодняя локация Нижнего — Ярмарка — будет радовать горожан до 19 января. В парке «Швейцария» иллюминацию обещают не снимать до конца зимы.

Напомним, 25 декабря на Нижегородской ярмарке открылся каток. Стало известно, когда его закроют для посетителей. Рассказываем по ссылке.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.