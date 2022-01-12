Куда сдать живую елку после праздников? Рассказываем о пунктах приема в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде запустили акцию «ЕЛКА 2.0». Горожане смогут сдать в специальных пунктах по всему городу живые ели на переработку. Рассказываем, где это можно сделать.
Экологическая акция по правильной утилизации живых елок «ЕЛКА 2.0» проходит В Нижнем Новгороде и области до 15 февраля.
Предварительно с елей нужно снять все украшения, мишуру, серпантин, искусственный снег и другое. Деревья переработают в опилки и отправят в Центр реабилитации лошадей.
Публикуем список адресов:
Нижегородский район:
- улица Сеченова, 7
Приокский район:
- проспект Гагарина, 192
Сормовский район:
- бульвар Юбилейный, 12
Московский район:
- улица Красных Зорь, 11
Канавинский район:
- улица Октябрьской революции, 27
Автозаводский район:
- улица Плотникова, 4а
Ленинский район:
- у ТЦ «Комсомолка»
Советский район:
- улица Пушкина, 20
Список площадок для утилизации елей в Нижегородской области можно найти здесь.
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Фото: pexels
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