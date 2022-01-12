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Куда сдать живую елку после праздников? Рассказываем о пунктах приема в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде запустили акцию «ЕЛКА 2.0». Горожане смогут сдать в специальных пунктах по всему городу живые ели на переработку. Рассказываем, где это можно сделать.

 

Экологическая акция по правильной утилизации живых елок «ЕЛКА 2.0» проходит В Нижнем Новгороде и области до 15 февраля.

Предварительно с елей нужно снять все украшения, мишуру, серпантин, искусственный снег и другое. Деревья переработают в опилки и отправят в Центр реабилитации лошадей.

Публикуем список адресов:

Нижегородский район:

  • улица Сеченова, 7

Приокский район:

  • проспект Гагарина, 192

Сормовский район:

  • бульвар Юбилейный, 12

Московский район:

  • улица Красных Зорь, 11

Канавинский район:

  • улица Октябрьской революции, 27

Автозаводский район:

  • улица Плотникова, 4а

Ленинский район:

  • у ТЦ «Комсомолка»

Советский район:

  • улица Пушкина, 20

Список площадок для утилизации елей в Нижегородской области можно найти здесь.

 

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Фото: pexels

 

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