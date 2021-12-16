4 минуты: за это время нижегородцы разобрали все билеты на ледовое шоу Ильи Авербуха

В звездном гала-шоу примут участие: Евгения Медведева, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Екатерина Боброва и другие фигуристы и артисты — герои проекта «Ледниковый период». Режиссером-постановщиком выступит Илья Авербух, он уже ставил гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода.

В настоящее время регистрацию на мероприятие уже закрыли, но по сообщению источников, в планах у организаторов открыть доступ еще к 500 билетам.

Показ шоу пройдет перед главным ярмарочным домом, а в последующие праздничные дни площадка будет работать как каток.

Напомним, ранее стало известно, что более 155 елок планируют украсить в столице Приволжья к празднованию Нового Года и Рождества. Опубликована программа празднования Нового года в Нижнем Новгороде. Рассказываем подробнее здесь.

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Фото: Instagram Ильи Авербуха