К Новому году в Нижнем Новгороде украсят более 155(!) елок

В год юбилея Нижнего Новгорода установка новогодних елей стартовала раньше, чем в прошлом — 2020 году.

Самые яркие и большие ели традиционно поставят на главных городских локациях — на площадях Горького, Минина и Маркина, в парке Победы и на территории благоустроенных пространств — Светлоярском парке, «Дубках» и сквере Свердлова. Также, первые символы праздника появятся — на центральных площадях всех районов города, у кинотеатров и торговых центров.

«Мы и собственники будем не только устанавливать елки, но и украшать живые ели, растущие во дворах и скверах. Первые символы праздника уже устанавливаем в Нижегородском, Сормовском и Приокском районах. В парке «Швейцария» елку будут украшать уже на этой неделе», — добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижний Новгород закупит новогодние ели. На это потратят полмиллиона рублей.

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Фото: pexels