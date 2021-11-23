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К Новому году в Нижнем Новгороде украсят более 155(!) елок

Более 155 елок планируют украсить в столице Приволжья к празднованию Нового Года и Рождества. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Instagram-аккаунте.

 

В год юбилея Нижнего Новгорода установка новогодних елей стартовала раньше, чем в прошлом — 2020 году.

Самые яркие и большие ели традиционно поставят на главных городских локациях — на площадях Горького, Минина и Маркина, в парке Победы и на территории благоустроенных пространств — Светлоярском парке, «Дубках» и сквере Свердлова. Также, первые символы праздника появятся — на центральных площадях всех районов города, у кинотеатров и торговых центров.

«Мы и собственники будем не только устанавливать елки, но и украшать живые ели, растущие во дворах и скверах. Первые символы праздника уже устанавливаем в Нижегородском, Сормовском и Приокском районах. В парке «Швейцария» елку будут украшать уже на этой неделе», — добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижний Новгород закупит новогодние ели. На это потратят полмиллиона рублей.

 

 

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Фото: pexels

 

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