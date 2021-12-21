Мебельные магазины Нижнего Новгорода теперь можно посещать без QR-кода

Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь посетители мебельных магазинов могут прийти без QR-кода или «Мультипасса».

Напомним, ранее в столице Приволжья откроется «Горьковская елка». В этом году она будет ждать гостей с 30 декабря. По словам представителей департамента культуры городской администрации, вход на фестиваль будет свободный — горожан пустят без QR-кода.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Новые коронавирусные изменения введены для работы общепита и проведения массовых мероприятий.

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Фото: pexels