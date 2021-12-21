Мебельные магазины Нижнего Новгорода теперь можно посещать без QR-кода

Нижегородцы теперь могут посещать мебельные магазины без QR-кода или «Мультипасса». Изменения начали действовать с 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь посетители мебельных магазинов могут прийти без QR-кода или «Мультипасса».
Напомним, ранее в столице Приволжья откроется «Горьковская елка». В этом году она будет ждать гостей с 30 декабря. По словам представителей департамента культуры городской администрации, вход на фестиваль будет свободный — горожан пустят без QR-кода.
Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Новые коронавирусные изменения введены для работы общепита и проведения массовых мероприятий.
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Фото: pexels
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