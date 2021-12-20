Без QR-кодов: фестиваль «Горьковская елка» пройдет в Нижнем Новгороде без ограничений

Массовых мероприятий на городском фестивале в праздничные дни не планируется, поэтому локация будет работать в свободном режиме. Не нужно предъявлять QR-код или «Мультипасс».

На площади откроют «Горьковскую ярмарку 800» — в сквере установят 20 торговых палаток, в которых будут продавать сувениры ручной работы, сладости и горячие напитки. Также, создадут световые инсталляции, новогоднюю иллюминацию и фотозоны.

Напомним, в Нижнем планируют украсить более 155 елок к празднованию Нового Года и Рождества. Также, стало известно, что в каждом районе Нижнего (за исключением — Приокского) запустят фейерверки. Рассказываем о локациях.

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