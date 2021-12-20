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В Нижнем Новгороде новые коронавирусные изменения. Рассказываем о переменах в работе общепита

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Новые коронавирусные изменения введены для работы общепита и проведения массовых мероприятий.

 

Главные изменения:

  • с 20 декабря до 8 января на мероприятиях для несовершеннолетних заполняемость залов зрителями младше 18 лет может быть не более 50% при общей заполняемости зала в 70%; продолжительность представлений — не более 1,5 часа, а антракты совсем запрещены.
  • режим самоизоляции для беременных продлен до 31 января 2022 года.

Изменения в работе организаций общепита:

  • с 31 декабря до 8 января с 22:00 до 6:00 нижегородскому общепиту можно будет работать только на вынос (эта мера не распространяется на заведения, в которых принимают посетителей только по QR-коду или «Мультипассу»)
  • недопуск к работе с посетителями работников, имеющих медотводы к вакцинации от COVID-19
  • наличие не менее чем у 80% работников коллективного иммунитета к COVID-19

 

 

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Фото: pexels

 

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