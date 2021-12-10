Фестиваль «Горьковская ярмарка-800» в Нижнем Новгороде откроется 25 декабря

Посетить ярмарку на площади Горького можно будет до 9 января в любой день с 10:00 до 20:00.

В сквере установят 20 торговых палаток, в которых будут продавать сувениры ручной работы, новогодние подарки, игрушки, украшения, сладости, пряники и горячие напитки. Кроме того, нижегородцы и гости города смогут попробовать русский сбитень и глинтвейн.

Также, 25 и 26 декабря на площади будут работать ростовые куклы — мишки, снеговики и скоморохи, а с 30 декабря по 3 января — Дед Мороз и Снегурочка.

Напомним, ранее министр культуры региона Олег Беркович рассказал о программе празднования Нового года и Рождества в столице Приволжья. Мероприятия стартуют с 10 декабря!

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