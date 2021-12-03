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Сразу на семи площадках Нижнего запустят фейерверки в Новый год

В год 800-летия Нижнего Новгорода, город стал «Новогодней столицей России — 2022». О программе празднований рассказал министр культуры региона Олег Беркович. Так, в семи районах город запустят фейерверки в новогоднюю ночь.

 

автор фото — Никита Духник

Фейерверки будут пускать в каждом районе Нижнего Новгорода за исключением — Приокского. В АНО «Центр 800» уточнили, что по правилам безопасности это запрещено.

Главными локациями станут:

  • в Нижегородском районе — площадь Минина
  • в Московском районе — ФОК «Юность»
  • в Советском районе — площадь Советская
  • в Ленинском районе — территория около кинотеатра «Россия»

Расходы на новогодние празднования оцениваются в 320 миллионов рублей.

Напомним, празднование Нового Года и Рождества откроется 11 декабря — по Большой Покровской пройдет парад сказочных героев. Главная площадка празднования «Новогодней столицы России» — Нижегородская ярмарка. 24 декабря начнет работу большой уличный каток — он откроется гала-концертом. Подробнее о программе здесь.

 

 

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