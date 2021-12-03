Сразу на семи площадках Нижнего запустят фейерверки в Новый год

Фейерверки будут пускать в каждом районе Нижнего Новгорода за исключением — Приокского. В АНО «Центр 800» уточнили, что по правилам безопасности это запрещено.

Главными локациями станут:

в Нижегородском районе — площадь Минина

в Московском районе — ФОК «Юность»

в Советском районе — площадь Советская

в Ленинском районе — территория около кинотеатра «Россия»

Расходы на новогодние празднования оцениваются в 320 миллионов рублей.

Напомним, празднование Нового Года и Рождества откроется 11 декабря — по Большой Покровской пройдет парад сказочных героев. Главная площадка празднования «Новогодней столицы России» — Нижегородская ярмарка. 24 декабря начнет работу большой уличный каток — он откроется гала-концертом. Подробнее о программе здесь.

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