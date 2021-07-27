Стал известен главный режиссер гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

Чемпион мира по фигурному катанию — Илья Авербух — стал главным режиссером гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram.
Масштабное гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода пройдет 21 августа в 21.21 в акватории Волги. У здания бывшего речного вокзала уже стартовало возведение сцены для шоу — «Начало нового». Конструкция погружена в воду на глубину около 4 метров, а в ее установке участвуют 10 водолазов.
Формат шоу предполагает рассказ об истории Нижнего Новгорода и нижегородцах. На сцене длиной 108 метров пройдет одновременное выступление более 100 артистов — танцоры балета, современной хореографии и народного танца и водные акробаты.
«Быть главным режиссером столь значимого события очень почетно и волнительно. Уже начали строить декорацию, а сегодня я встречался с танцевальными коллективами. Работа кипит!», — отмечает хореограф.
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Фото: Instagram Ильи Авербуха
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