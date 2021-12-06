В Нижегородский планетарий в парке «Швейцария» теперь пускают без QR-кода

Команда «Планетария 1» отменила систему QR-кодов — теперь посмотреть программы смогут все желающие.

Напомним, ранее сообщалось, что в нижегородском парке «Швейцария» пройдет празднование Нового года и Рождества. В парке откроются рождественская ярмарка, фонтан и фотозоны, а на центральной площади зальют каток за 40 миллионов. Кроме того, в обновленном нижегородском парке «Швейцария» уже 25 декабря откроются два катка. Катки будут иметь искусственное покрытие.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Нижнего рассказали, будут ли вводить QR-коды в общественном транспорте.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Никита Духник