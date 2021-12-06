В Нижегородский планетарий в парке «Швейцария» теперь пускают без QR-кода

В планетарий с диаметром купола в 18 метров в парке «Швейцария» отменили систему QR-кодов для посетителей. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте.
Команда «Планетария 1» отменила систему QR-кодов — теперь посмотреть программы смогут все желающие.
Напомним, ранее сообщалось, что в нижегородском парке «Швейцария» пройдет празднование Нового года и Рождества. В парке откроются рождественская ярмарка, фонтан и фотозоны, а на центральной площади зальют каток за 40 миллионов. Кроме того, в обновленном нижегородском парке «Швейцария» уже 25 декабря откроются два катка. Катки будут иметь искусственное покрытие.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Нижнего рассказали, будут ли вводить QR-коды в общественном транспорте.
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Фото: Никита Духник
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