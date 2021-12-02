18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стало известно о программе празднования Нового года в парке «Швейцария»

В нижегородском парке «Швейцария» пройдет празднование Нового года и Рождества. В парке откроются рождественская ярмарка, фонтан и фотозоны, а на центральной площади зальют каток за 40 миллионов. Об этом рассказал министр культуры Олег Беркович на пресс-конференции 1 декабря.

 

Для нижегородцев и гостей города на территории «Швейцарии» пройдут спортивные мероприятия, мастер-классы и анимационная программа.

В Новогоднюю ночь в парке организуют салют, музыкальное сопровождение, фотозоны и мультимедийное шоу «Новогодний мир». Праздник продлится с 22:00 до 3:00 1 января.

Напомним, ранеев год 800-летия Нижнего Новгорода, город стал «Новогодней столицей России — 2022». Праздничная программа пройдет с 11 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: