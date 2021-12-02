Стало известно о программе празднования Нового года в парке «Швейцария»

Для нижегородцев и гостей города на территории «Швейцарии» пройдут спортивные мероприятия, мастер-классы и анимационная программа.

В Новогоднюю ночь в парке организуют салют, музыкальное сопровождение, фотозоны и мультимедийное шоу «Новогодний мир». Праздник продлится с 22:00 до 3:00 1 января.

Напомним, ранеев год 800-летия Нижнего Новгорода, город стал «Новогодней столицей России — 2022». Праздничная программа пройдет с 11 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

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Фото: pexels