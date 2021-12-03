В парке «Швейцария» зальют катки. Один — основной и большой, второй — для детей

В обновленном нижегородском парке «Швейцария» уже 25 декабря откроются два катка. Катки будут иметь искусственное покрытие. Об этом говорится в официальном аккаунте парка в Instagram.
Сразу два катка откроется 25 декабря на центральной площади «Швейцарии», они проработают до 28 февраля уже 2022 года.
Один — большой каток откроется на центральной площади парка, второй — маленький, для детей зальют у планетария. Отмечается, что у площадок будет искусственный лед, так как натуральным льдом площадь залить невозможно из-за уклона.
Кроме того, на катках нижегородцы смогут взять коньки в прокат и насладиться разноцветной иллюминацией. Расписание работы и правила посещения катков станет известно позднее:
«Парк установит порядок, правила и расписание катания, чтобы всем было комфортно. Об этом обязательно сообщим. Праздничное настроение уже витает в парке», — отмечает команда парка.
Напомним, ранее, стало известно о программе празднования Нового года в парке «Швейцария».
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Фото: Instagram парка «Швейцария»
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